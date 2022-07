Silvia Abravanel surge aos beijos com cantor sertanejo e assume namoro

Apresentadora Silvia Abravanel trocou beijos com cantor sertanejo, Gustavo Moura

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 08h20

A apresentadora Silvia Abravanel (51) foi flagrada aos beijos com seu novo namorado durante a gravação do DVD Cabaré, de Leonardo e Bruno e Marrone.

Nesta quinta-feira, 14, a herdeira de Silvio Santos (91) marcou presença no evento cheia de estilo com um look preto brilhante e chamou a atenção ao assumir namoro com um cantor sertanejo.

Trocando beijos em frente às câmeras com o sertanejo Gustavo Moura (34), da dupla Gustavo Moura e Rafael, a famosa surgiu radiante e apaixonada.

Discreta com sua vida pessoal, essa foi a primeira vez que Silvia Abravanel apareceu com seu novo namorado em público.

O relacionamento já havia vazado no programa de Sonia Abrão (58), quando o jornalista Felipeh Campos falou sobre o caso. "Há dois meses Silvia Abravanel conheceu Gustavo Moura, um cantor sertanejo de 34 anos, mineiro, porém está morando em Goiânia. Silvia Abravanel conheceu ele, que faz dupla com Rafael, e os dois engataram uma relação há dois meses", disse ele.

Silvia Abravanel faz primeira aparição com o namorado; veja:

Fotos: Eduardo Martins / Agnews