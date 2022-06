Silvia Abravanel relembra momento com Silvio Santos no palco em 1987

Apresentadora Silvia Abravanel recordou foto de quando tinha 16 anos e encantou com lembrança

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 09h39

A apresentadora Silvia Abravanel (51) aproveitou o clima de tbt para resgatar uma lembrança especial de seu passado.

Nesta quinta-feira, 9, a herdeira de Silvio Santos (91) mostrou um momento com o pai no palco em 1987 e encantou.

Com menos de 20 anos de idade, Silvia Abravanel apareceu bem novinha ao lado do dono do baú em um programa do SBT.

"Por falar em #TBT aí vai um de 1987... Eu com 16 e meu paizinho com 56!", contou a comunicadora sobre o registro.

Nos comentários, os internautas admiraram o registro do passado. "Tbt inesquecível da vida", disseram. "Maravilhosos", admiraram outros a dupla.

Ainda recentemente, Silvia Abravanel celebrou os 40 anos do SBT com uma foto especial ao lado de Silvio Santos.

Silvia Abravanel encanta ao mostrar foto do passado com Silvio Santos; veja: