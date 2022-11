Silvia Abravanel conta como conheceu namorado sertanejo: "mandei foto de cobra"

Silvia Abravanel contou ao PodCARAS sobre o desenrolar do relacionamento com Gustavo Moura

A apresentadora Silvia Abravanel (51) contou no PodCARAS sobre como conheceu o namorado Gustavo Moura. Eles estão juntos há cinco meses.

"Eu uso internet de madrugada pra pegar no sono. Eu nunca cacei ninguém. Quando eu saía com as minhas amigas, eu ia pra curtir o show. Nunca fui de curtir balada", começou contextualizando.

"Eu ficava irritadíssima quando alguém queria ficar comigo. Vou ter que ficar a noite toda com esse estorvo. Vou perder o show, vou perder minha bebida e meu momento por causa de um peso?", contou. "Eu sou grossa, eu sou uma éguinha pocotó", falou sobre os foras que dava.

"Aí pô, eu ouvi uma música, gostei da música, curti. Fui lá, achei o cantor gatinho. Comecei a seguir, aí ele veio e me mandou mensagem. Aí a gente começou a conversar", disse sobre Gustavo.

"Ele falou 'é você mesma?' 'Sou'. Aí ele falou 'então prova', eu peguei mandei foto comigo de cobras. Eu crio cobras", contou ela, que afirmou que não sabia que ele morria de medo do animal.

Eles passaram 10 dias sem se falar depois disso. Eis que Abravanel viu que ele estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo e ela morava na região. Chamou ele para um jantar, mas demorou quatro horas para se arrumar pelo nervosismo. Ele esperou por ela todo o tempo, eles finalmente se conheceram e aconteceu o primeiro beijo.

Na hora de conhecer o sogro, Silvio Santos, recentemente, ela disse que perguntou se ele estava preparado, pois para ela era um grande passo. "Ele tem quatro ídolos, um deles é meu pai", contou. Gustavo comprou presentes para o sogro, conversou e a noite foi tranquila.

