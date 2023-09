Mãe de Tiago Abravanel lamenta críticas ao filho durante BBB 22: "Me incomodou"

Em participação no PODCAST CARAS, Cintia Abravanel revelou como lidou com exposição de Tiago Abravanel durante o BBB 22

Cintia Abravanel (60), mãe de Tiago Abravanel (35), afirmou ter ficado incomodada com os julgamentos que o filho sofreu durante o BBB 22. Em participação no PODCAST CARAS, ela soltou o verbo e relembrou como foi acompanhar o período que o ator esteve confinado no reality da TV Globo.

"Foi muito legal vê-lo junto com os homens, porque a vida feminina sempre foi muito presente nele. Eu me separei quando ele tinha quatro anos, ele tem duas irmãs, avó, tia, sexto neto da minha sogra de com cinco netas, então sempre foi muita mulher na vida dele. Achei super interessante ele tá ali com os rapazes", relembrou.

Em meio a experiência negativa do filho, Cintia confessou que não foi nada fácil ver Tiago sendo rejeitado apenas por ser um homem gentil dentro do programa. "Mas me incomodou as pessoas quererem ver o Tiago mal, o Tiago sendo uma pessoa má, discutindo", criticou.

"Como você não pode ser legal porque não dá Ibope? Então ele começou a ser perseguido aqui fora porque ele era bonzinho porque ele era um cara do bem. Então isso para mim já era um absurdo, né? Então nesse contexto ele não tinha que estar lá mesmo", completou.

Um dos momentos mais polêmicos da passagem de Tiago pelo BBB 22, foi justamente quando ele acabou revelando certos problemas com a família materna. Segundo o artista, que recentemente esteve em lua de mel com o maridão, ele não tinha uma relação muito boa com o avô, Silvio Santos.

"Criaram uma falação, porque tudo é motivo para falar mal, né? As pessoas não sabem elogiar ninguém e ele falou a verdade. Ele conviveu mais com o outro avô, do que com meu pai. Falar a verdade incomoda. Tem que mentir para agradar alguns programas de fofoca por aí?", declarou.

Um ano depois do reality show, Cíntia acredita que Tiago não deve entrar em uma nova competição. No entanto, engana-se quem pensa que seria por motivos de trauma: "Ele tem projetos interessantes que virão pela frente. Minha filha mais velha, a Ligia, administra a carreira dele, cria projetos, fecha grandes negócios, parcerias para ele. Tem coisa nova vindo por aí".