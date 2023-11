João Gomes abre o coração sobre namoro e paternidade

Em entrevista ao Podcast CARAS, João Gomes comentou vida pessoal e deu spoiler sobre próximos projetos

João Gomes (21) abriu o coração ao falar sobre o namoro com Ary Mirelle (22) e a descoberta do mundo da paternidade com a gestação de seu primeiro filho, Jorge. O astro do piseiro abordou os assuntos em entrevista ao Podcast CARAS, e também aproveitou para dar alguns spoilers de projetos e parcerias que vem por aí.

Prestes a se tornar pai, João Gomes diz que sentiu o desespero bater. No entanto, foi nessa hora que percebeu a importância de estar presente ao lado de Ary, mãe do pequeno. "Sempre pedi muito a Deus para que as pessoas ao meu redor fossem boas para mim, sempre valorizei muito isso. Acredito que eu seja a pessoa dela, e que ela seja a minha."

"Comecei a passar bem mais tempo com ela, querer sair de show e já voltar para casa. Quando eu tenho uma semana com mais compromisso ela fica mais sentida, mas eu digo: 'Entenda que é o meu trabalho, eu preciso fazer isso para cuidar de vocês'", completou ele, que também contou que no início da relação sua ausência devido ao trabalho foi ponto de divergência entre os dois.

Leia também: João Gomes revela canção inédita e canta trecho do novo projeto; ouça

"Comecei a ficar com ela bem no final de 2021, só que a gente não tinha compromisso com nada. Toda vez que eu ia na cidade dela dava um 'oi', aí quando foi no início de 2022 a gente só ficava, mas brigava demais, já parecia um casal mesmo",relembra João Gomes.

No fim do ano de 2022, que os dois resolveram tornar o relacionamento público. Um dos amigos de João Gomes compartilhou um vídeo em que os dois tomavam "um banho de bica" e dão um selinho no fim do registro. Porém, ele conta que mesmo assim as brigas continuavam, tanto que resultaram em um término curto no início deste ano.

"Acho que é natural ela não entender, porque não é todo rapaz que tem que ficar muitos dias fora. Tinha muita briga, mas a gente se gostava. Aí chegou um dia que a gente se cansou de estar brigando e terminamos. Todo lugar que eu ia o povo perguntava dela e eu bebendo", relembra o artista.

Apesar das brigas, os dois se reconciliaram e, durante a conversa, ele revelou que Jorge foi concebido na noite em que decidiram ficar juntos novamente. "Em um desses dias de bebida, eu liguei para ela e falei: 'Vem aqui que eu tenho que lhe mostrar o que eu estou fazendo. Não quero que você não pense que eu estou só bebendo nesses dias'", contou.

"Queria que ela percebesse que eu estava empenhado [em reconquistá-la]". "Ela botou um óculos e ficou lá na frente com a cara fechada", relembra o artista. "Ela disse: 'Se não for para voltar comigo não sei o que eu estou fazendo aqui'. Terminei a gravação [da música], tomei uma cachaça feliz que ela estava lá, e todo mundo estava torcendo. E ela no meu pé: 'Você não me pediu para voltar ainda não'."

De acordo com o artista foi então que os dois selaram novamente a união, e conceberam naquela noite Jorge, o primeiro filho dos dois. "Eu desliguei as luzes da roça, nem os vagalumes ficaram acesos. Aí nós fizemos o Jorge naquele dia, foi naquele santo dia que ela voltou. Eu não sabia que eu tinha feito não. Tá ligado novela das nove? [risos]", completa.

Ele ainda diz que Ary o ajuda tanto no aspecto profissional, quanto no pessoal. "Ela tem um olhar muito diferente das coisas, eu sou muito mais bobo, ingênuo. Como eu tenho muito mais do que eu esperava, as pessoas se aproveitam às vezes. É bom quando temos uma boa mulher ao lado, porque ela mostra."

JOÃO GOMES FALA SOBRE O GRAMMY LATINO E NOVAS PRODUÇÕES

João Gomes foi indicado pela primeira vez ao Grammy Latino, para concorrer na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum Raiz. Par ele, a ficha da indicação ainda não caiu.

Ele contou os preparativos para o evento, que acontece em 16 de novembro em Sevilha, na Espanha. João Gomes afirma que, apesar de ainda não ter buscado a roupa, já tem o look em mente: um Gibão de Vaqueiro.

"É uma roupa de couro, um terno", explica o músico. De acordo com o Memorial Luiz Gonzaga, da prefeitura de Recife (PE), o Gibão é como a armadura do vaqueiro, feita de couro cru e curtido, utilizada para "enfrentar o perigo entre os espinhos e pontas de paus da caatinga".

Para além da premiação, ele também está com projetos à todo vapor. O músico tem trabalhado em um novo CD, e explicou: "É um trabalho que vou chamar de Leão do Dia, uma canção inédita. Eu prefiro essa expressão de Leão do Dia, porque quando eu saía para trabalhar as pessoas diziam: 'Bora matar esse leão'. A música fala diferente: 'Me aliei ao meu leão do dia'."

O cantor conta que no mês de outubro se dedicou ao novo CD, que será um agradecimento por tudo o que já passou em sua carreira. Ele conta que só percebeu a grandiosidade do que conquistou nos últimos dois anos após encontrar um antigo professor no aeroporto e ter uma conversa.

Então, ele reservou um tempo do mês para fazer as gravações do projeto. O artista conta que, inicialmente, sua ideia era traduzir músicas do grupo mexicano Frontera —porém, não gostou do resultado e descartou a ideia. Agora, com o novo projeto foi diferente: "É uma música que vai resumir o meu ano, e vai ser importante nesse mês de novembro."

Porém, durante a conversa, o artista foi surpreendido ao descobrir que o grupo mexicano que admira o convidou para gravar uma parceria. "Estourei, tu é doido! Lá com os mexicanos. Estourei na região inteira", comemorou o artista.

João Gomes ainda comentou que não tem restrições quanto a ritmos musicais que gostaria de trabalhar. "Quem não vai gostar é o povo, mas eu vou", contou ele. "Pode chamar para um rock [risos]", completou o músico pernambucano.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE JOÃO GOMES AO PODCAST CARAS: