Mãe de Larissa Manoela se desculpou com a filha? Entenda pedido

Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, abriu o jogo sobre relacionamento com a filha em entrevista à Chris Flores

Larissa Manoela (22), que rompeu a relação com os pais, abriu o jogo sobre a situação familiar em entrevista ao Fantástico, no último domingo, 13. A mãe da atriz, Silvana Taques, também veio a público para falar sobre o relacionamento com a filha. Em entrevista à Chris Flores (45), ela fez um pedido emocionado para a jovem e passou mal. Entenda se a mãe da artista se desculpou com a filha.

Silvana Taques, que já tinha relatado preocupação com a filha anteriormente, fez um pedido para Larissa Manoela após a entrevista da artista ao Fantástico. Emocionada, a empresária pediu forças para encontrar uma reconciliação com a jovem. "Eu só peço a Deus que nos dê forças para que juntos encontremos uma solução para trazer ela de volta", declarou na entrevista, que vai ser exibida no programa Fofocalizando, na próxima segunda-feira, 21.

Além do pedido, a mãe da artista ainda contou sobre o último encontro com Larissa Manoela e revelou tentativa de conversar com a filha: "Eu a vi em abril. Estava arrumando as coisas e ela chegou e perguntou para o moço que trabalha no jardim se eu estava lá. E quando ouvi sua voz, fui lá, enxerguei o carro dela, a chamei para conversar, mas ela não aceitou o meu convite, meu pedido. Não deveria de ter esse portão que realmente tinha, porque ela ficou para lá e eu para cá, não deveria ter esse portão físico e muito menos o simbólico que nos separou. Ela estava na casa dela, que foi a última que compramos para melhorar tudo para ela".

