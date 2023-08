Emocionada, mãe de Larissa Manoela pede perdão da filha e passa mal em entrevista

Em entrevista, Silvana Taque, mãe de Larissa Manoela, abre sobre os detalhes da briga com sua filha

Após a entrevista da atriz Larissa Manoela ao Fantástico, onde ela revelou problemas na sua relação com os pais, sua mãe Silvana Taques decidiu vir a público com sua própria participação na televisão. A pedagoga teve um bate-papo sincero sobre o assunto com Chris Flores no programa Fofocalizando, que irá ao ar na próxima segunda-feira, 21.

Na entrevista, a mãe da atriz negou as acusações feitas pela filha, alegando que nunca quis o dinheiro para si, nem sequer negou o acesso de Larissa ao seu patrimônio. Ela também admitiu que as acusações de Larissa, feitas no programa exibido pela TV Globo, lhe deixaram abalada.

"Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro. Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. A partir do momento em que ela fez 18 anos, ela sempre teve cartão de crédito black, entre outros cartões também", revelou ela na conversa.

Em lágrimas, Silvana passa mal e fala sobre a saudade da filha, com que não mantém contato há meses. Em frente às câmeras, ela implorou pelo perdão da artista."Eu só peço a Deus que nos dê forças para que juntos encontremos uma solução pra trazer ela de volta", disse a pedagoga na conversa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingo Legal (@domingo_legal)

Larissa Manoela alerta fãs sobre golpes em seu nome

Após as polêmicas entre Larissa Manoela e seus pais serem escancaradas ao público, alguns internautas embarcaram na brincadeira de tentar ajudar a atriz financeiramente. Ao descobrirem que a artista renunciou o seu patrimônio de R$ 18 milhões, vários internautas passaram a doar dinheiro por meio de uma chave PIX divulgada na internet.

Contudo, o problema era: o PIX não era realmente da artista. A situação acabou tomando proporções enorme e Larissa precisou se manifestar sobre o golpe através de suas redes sociais."Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada a nenhuma conta que me pertença. É golpe!”, começou alertando.

“Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação!", escreveu Larissa.