Larissa Manoela pede que fãs não façam pix para ela e alerta: 'É golpe'

Larissa Manoela revelou recentemente que decidiu deixar seu patrimônio para seus pais após desentendimentos e comoveu seus fãs

A atriz Larissa Manoela, continua sendo um dos assuntos mais comentados na internet por causa de sua entrevista reveladora no Fantástico, da Globo, na qual falou sobre a disputa que está enfrentando com seus pais, Silvana e Gilberto. Eles romperam a relação há pouco tempo por causa de questionamentos sobre o patrimônio financeiro da atriz.

Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. A informação comoveu os internautas e seus fãs que passaram a fazer PIXs para a artista e a situação acabou tomando proporções enormes. O problema: o PIX não era realmente da artista.

Então, na noite desta sexta-feira, 18, a atriz alertou seus seguidores sobre um possível golpe em seu nome: "Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada a nenhuma conta que me pertença. É golpe!” , começou alertando.

“Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação!", escreveu Larissa.

Durante a entrevista no domingo passado, Larissa ainda comentou sobre a decisão de pesquisar mais sobre os seus negócios. "A partir do momento em que eu fiz 18 anos, eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio. [...] Eu só queria entender como estava a situação financeira que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", declarou.

Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação! — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) August 19, 2023

Larissa Manoela surge com o semblante sério em foto dentro de ônibus

Uma foto publicada na noite desta quinta-feira, 17, fez sucesso nas redes sociais. É que ela mostra a atriz Larissa Manoela dentro de um ônibus. A foto foi republicada pela própria artista, o que gerou muita repercussão.

Quem compartilhou a foto foi o produtor do longa Tá Escrito, que estreia em novembro. Aproveitando o burburinho em torno de sua vida pessoal, a atriz ainda mandou um recado divertido. "A vida como ela é", escreveu ela.