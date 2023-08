Além de Larissa Manoela: Confira famosos que já foram clicados em ônibus

Larissa Manoela chamou a atenção da web na última quinta-feira, 17, após compartilhar um registro seu dentro de um ônibus

Larissa Manoela (22) chamou a atenção da web na última quinta-feira, 17, após compartilhar um registro seu dentro de um ônibus. Apesar da imagem ser dos bastidores de novo filme da atriz, vários famosos além da jovem já foram já foram clicados no transporte. Confira algumas das celebridades que foram flagradas andando de ônibus.

Susana Vieira (80) já foi clicada andando de ônibus mais de uma vez. Em 2012, o então namorado da atriz, Sandro Pedroso, publicou uma foto da artista no transporte ao lado da legenda: "Gente olha quem eu encontrei ônibus!". Ainda no mesmo ano, ele compartilhou outro clique da atriz em um ônibus e declarou na rede social: "Sexta-feira dia de deixar o carro em casa e pegar o busão".

Além de Susana Vieira, outra atriz que já foi flagrada no transporte é Lucélia Santos (66), que ficou conhecida após estrear carreira em novelas com Escrava Isaura. Em 2014, uma foto da atriz em um ônibus viralizou nas redes sociais e ela opinou sobre o assunto no Twitter: "O Brasil é o único país que conheço onde andar de ônibus é politicamente incorreto! Vai entender... Isso porque os ônibus aqui e transportes coletivos de um modo geral são precários e ordinários, o que mostra total desrespeito com a população".

"Em qualquer país civilizado, educado e organizado, é ao contrário, as pessoas dão prioridade para transportes coletivos para proteger o meio ambiente. Os governos deveriam investir em transportes decentes para a população com conforto e dignidade e depois pretender fazer discursos de um mundo melhor", desabafou Lucélia Santos, que já foi clicada andando de ônibus outras vezes após o episódio.

