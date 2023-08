Foto de Larissa Manoela andando de ônibus é real? Entenda flagra da artista

Larissa Manoela virou alvo de comentários na web após viralizar foto onde ela aparece introspectiva em um ônibus coletivo

Desde seu relato sobre o rompimento com os pais e o abandono de sua fortuna milionária, o nome da atriz Larissa Manoela (22) tem ficado em alta. Nesta quinta-feira, 17, a famosa voltou a virar assunto na mídia após viralizar uma foto dela andando de ônibus.

No registro, Larissa aparece desolada, olhando para o celular e usando roupas básicas, bem diferente das luxuosas produções que ela costuma usar. Por conta das notícias envolvendo sua vida financeira, o clique começou a repercutir e gerar muitos comentários.

Apesar de surgir em um momento polêmico e sugestivo da vida da artista, a foto na verdade, faz parte de um registro dos bastidores de seu novo filme, Tá Escrito. A postagem inicialmente foi feita pelo diretor e roteirista Matheus Souza para comemorar o lançamento do trailer do projeto.

Ao ver a repercussão da publicação do diretor, Larissa aproveitou para divulgar o clique nos stories do Instagram. "A vida como ela é", escreveu na legenda.

No Twitter, por exemplo, muitas pessoas passaram a usar a imagem da artista para fazer comentários divertidos. "A Larissa Manoela no ônibus é muito eu tentando não gastar dinheiro pra ir ver show do Froid um dia desses", disse uma pessoa.

"Larissa Manoela andando de ônibus e eu lembrei um pouco do fiuk tendo que vender as guitarras", escreveu um internauta, relembrando uma história relatada por Fiuk no BBB 21.

Larissa Manoela pedindo Pix pro pai para pagar a passagem de ônibus 🚌. pic.twitter.com/DCywVOOTax — Luktv 📺🎤📹 (@luktv_spsjc) August 18, 2023

RELATO PROFUNDO DE LARISSA MANOELA

No último domingo, 15, Larissa Manoela chocou o Brasil ao fazer um pronunciamento referente a seu rompimento com os pais. A artista disse que abdicou de uma fortuna avaliada em R$ 18 milhões, em troca de uma paz dentro da família.

A artista ainda revelou que tinha as finanças controladas pelos pais, mesmo depois dela completar 18 anos. Em certo momento, Larissa, que no último ano protagonizou a novela Além da Ilusão, na TV Globo, disse que precisava pedir dinheiro para conseguir comprar uma água de côco e milho na praia.

Depois da exposição do caso na reportagem, a mãe da artista se mostrou abalada com o rompimento em depoimento à Folha de S. Paulo. "Amo a minha filha, e continuarei amando. Tudo o que eu fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: ‘Você não é obrigada a fazer’", declarou.