Larissa Manoela surge com o semblante sério em foto dentro de ônibus: "A vida como ela é"

Larissa Manoela surge com o semblante sério em foto; atriz intrigou os seguidores com o "clique"

Uma foto publicada na noite desta quinta-feira, 17, fez sucesso nas redes sociais. É que ela mostra a atriz Larissa Manoela dentro de um ônibus. A foto foi republicada pela própria artista, o que gerou muita repercussão.

Mas, calma. A foto não mostra a estrela usando o transporte público. Apesar do semblante sério e de aparecer usando o celular no clique, a imagem é dos bastidores do novo filme estrelado pela artista.

Quem compartilhou a foto foi produtor do longa Tá Escrito, que estreia em novembro. Aproveitando o burburinho em torno de sua vida pessoal, a atriz ainda mandou um recado divertido. "A vida como ela é", escreveu ela.

Larissa Manoela rompeu com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, no início do ano, mas só agora o assunto se tornou um escândalo em rede nacional. A atriz contou que decidiu deixar para trás seu patrimônio de R$ 18 milhões e recomeçar a vida do zero. Recentemente, a mãe da artista se mostrou abalada com o rompimento.

Amo a minha filha, e continuarei amando. Tudo o que eu fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: ‘Você não é obrigada a fazer’", declarou ela para a Folha de S. Paulo. A pedagoga que reatar as relações com a herdeira.

Veja:

