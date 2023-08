Mãe de Larissa Manoela quebra o silêncio e diz que está preocupada: "Profunda tristeza"

Mãe de Larissa Manoela quebra o silêncio e se pronuncia pela primeira vez após entrevista ao 'Fantástico'

A pedagoga Silvana Taques se pronunciou pela primeira vez após a arrasadora entrevista da filha ao Fantástico exibida no último domingo. Ela disse que está "com o coração destroçado" após a artista expor publicamente detalhes da vida pessoal.

Na conversa publicada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, ela diz que está abalada e sofrendo após a artista se expor desta forma. "O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela" , declarou.

Segundo ela, o amor segue intacto. "Amo a minha filha, e continuarei amando. Tudo o que eu fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: ‘Você não é obrigada a fazer’".

Na conversa, Silvana Taques ainda esclarece que nunca quis tomar qualquer decisão que pudesse prejudicar Larissa Manoela. "Não tenho nem nunca tive intenção alguma de prejudicá-la", alega.

A pedagoga também contou porque abriu tantas empresas ao longo da trajetória da filha. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela", diz.

Mãe reconhece que 'pecou pelo zelo'

Na conversa, a mãe de Larissa Manoela também diz que é possível que o casal tenha exagerado em seus cuidados. "Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos", afirma.

Na conversa, ela ainda disse que realmente foi contra o noivado da filha com o ator André Luiz Frambach. "Eu aceitei, mas não concordei" , declarou ela que foi questionada para o motivo. "Eu tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha]. Eu tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar".

Ao final, ela ainda reafirmou que vai continuar amando a filha. "Não vamos polemizar nem transformar uma gota em uma lagoa. No momento em que ela sinalizar que precisa de nós, com certeza estaremos de braços abertos para ajudá-la no que for preciso (...) Jamais eu deixarei de ser a mãe dela. Jamais deixarei de amá-la. Embora pequena, formada apenas por nós três, sempre fomos uma família. E ela sempre foi uma ótima filha."

