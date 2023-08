Piscina, closet e IPTU astronômico: veja detalhes da nova mansão de Larissa Manoela

Veja detalhes da nova mansão de Larissa Manoela; atriz pagou uma fortuna e comprou o imóvel de uma famosa

Em meio às polêmicas envolvendo os pais, a atriz Larissa Manoela acaba de comprar uma nova mansão para morar ao lado do noivo, André Luiz Frambach. Ela fez uma transação milionária após conseguir um empréstimo bancário.

A artista comprou a mansão de Evelyn Regly e pagou um valor estimado em R$ 4 milhões. Ela perdeu o antigo espaço no qual morava, já que deixou o imóvel para os pais que o colocaram à venda por um valor também milionário.

A nova mansão da artista tem mais de 380m² de área construída e fica em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. As informações são da colunista Mariana Morais, do 'Em Off', que ainda afirma que a atriz vai desembolsar R$ 6 mil de IPTU anualmente e mais R$ 1,2 mil de condomínio todo mês.

Ao todo, a mansão tem três andares, cada um com uma função específica. No primeiro, é possível ver uma sala espaçosa com três ambientes para receber convidados e amigos. O espaço tem toda a infraestrutura para eventos, como uma cozinha e um lavabo.

A suíte fica localizada no segundo piso com closet e até um gigantesco banheiro com hidromassagem. Por fim, o terceiro piso é o sótão, que conta com quarto de hóspedes. Na área externa, há uma piscina aquecida e um jardim confortável com churrasqueira.

Atriz fez empréstimo

A atriz Larissa Manoela fez um empréstimo para comprar uma nova casa onde está morando após o fim da parceria com os pais. Nos últimos meses, a artista decidiu romper com Gilberto Elias e Silvana Taques e recomeçar do zero.

A primeira atitude da artista foi transferir a mansão na qual morava para os dois. Ela estava avaliada em R$ 10 milhões. Segundo informações do jornal 'Extra', ela procurou um banco e fez um empréstimo milionário para comprar uma casa mais modesta.