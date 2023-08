Que situação! Larissa Manoela faz empréstimo no banco para comprar casa 'modesta'

Larissa Manoela faz empréstimo no banco para conseguir comprar nova casa; artista deixou todos os seus bens para os pais

A atriz Larissa Manoela fez um empréstimo para comprar uma nova casa onde está morando após o fim da parceria com os pais. Nos últimos meses, a artista decidiu romper com Gilberto Elias e Silvana Taques e recomeçar do zero.

A primeira atitude da artista foi transferir a mansão na qual morava para os dois. Ela estava avaliada em R$ 10 milhões. Segundo informações do jornal 'Extra', ela procurou um banco e fez um empréstimo milionário para comprar uma casa mais modesta.

Agora, em sua nova fase, ela está morando com André Luiz Frambach, seu noivo. Os dois estão mantendo uma postura mais discreta e tem mostrado poucas fotos e vídeos da nova casa. De acordo com a publicação, a artista está com parte de seu orçamento comprometido pelos próximos anos.

Larissa Manoela tem aparecido feliz nas redes sociais. Em alguns poucos registros, é possível ver detalhes do novo imóvel. Ele conta com muito verde, varanda, piscina e espaço gourmet. A artista, porém, tem adotado uma postura mais discreta.

Larissa Manoela está envolvida em uma confusão desde que decidiu romper a relação com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias para cuidar da própria carreira. A artista contou detalhes da nova fase no Fantástico exibido neste domingo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Casa anterior foi colocada à venda

A polêmica briga entre a atriz Larissa Manoela e seus pais, Silvana e Gilberto, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, 15. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o casal colocou outra propriedade da filha à venda após grande polêmica da venda de uma mansão da atriz em Orlando, nos Estados Unidos

Segundo o jornal Folha de São Paulo, os pais de Larissa colocaram sua casa do condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro, à venda. A denúncia afirma que a propriedade está à venda há três meses e que o casal está pedindo R$ 10 milhões à vista pela mansão.