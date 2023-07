Como a mãe de Larissa Manoela teria vendido a mansão da atriz? Entenda possíveis trâmites

Especialista em imóveis internacionais explicou possibilidades envolvendo mansão de Larissa Manoela à CARAS Brasil

A atriz Larissa Manoela (22) se tornou assunto após uma suposta confusão envolvendo sua mãe, Silvana Taques. Segundo o jornalista Leo Dias, a mãe da artista teria vendido uma de suas mansões em Orlando sem seu consentimento. Entenda a seguir os trâmites para esse processo se tornar possível.

Em conversa com a CARAS Brasil, o corretor de imóveis Daniel Dourado, especialista em casas de férias, explicou que é uma prática comum entre os brasileiros comprar casas nos Estados Unidos em nome de empresas. No caso de Larissa Manoela, é possível que, no contrato de compra, existiria alguma cláusula que permitisse a venda por outra pessoa, no caso, sua mãe.



A estrutura de compra é chamada de sociedade de responsabilidade limitada (com a sigla LLC em inglês), e geralmente acontece por algumas razões como proteção patrimonial, privacidade ou planejamento tributário. Segundo Dourado, a prática pode oferecer alguns benefícios aos estrangeiros que decidirem comprar um imóvel no país.

Leia também:Como Larissa Manoela foi pedida em casamento? Relembre momento com o namorado

"Ao comprar imóveis através de uma LLC, os brasileiros podem separar seus ativos pessoais dos ativos da empresa, limitar a responsabilidade dos membros da compra ao valor do investimento realizado na empresa e manter suas identidades privadas ou reduzir a exposição pública de sua riqueza", acrescenta o especialista.

Dourado ainda diz que a compra através da LLC pode facilitar a transferência de propriedade e entrada e saída de membros entre os múltiplos proprietários e ainda proporcionar benfícios fiscais. "Como a possibilidade de deduções e o tratamento tributário mais favorável em comparação com a compra direta do imóvel."

Além disso, quanto a questões legais, ainda existe a possibilidade de mãe de Larissa Manoela ter sido a proprietária legal da casa, o que permitiria a venda do imóvel sem conhecimento ou consentimento da filha. "Se a filha deu à mãe uma procuração, a mãe [também teria] a autoridade legal para vender a propriedade."

Com a possível venda de sua mansão, Larissa Manoela resolveu abrir uma auditoria contra sua mãe para entender o que aconteceu com sua fortuna. Silvana era responsável por cuidar dos bens da filha, que começou a trabalhar cedo, durante sua infância.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE LARISSA MANOELA EM SUAS REDES: