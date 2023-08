Saiba o que a mãe de Larissa Manoela achava dos ex-namorados da atriz

Larissa Manoela deu o que falar na web sobre o embate com sua família desde que anunciou noivado

Larissa Manoela (22), que vive romance com André Luiz Frambach (26), deu o que falar na web sobre o embate com sua família desde que anunciou o noivado com o ator, em dezembro do ano passado. Saiba o que Silvana Santos, mãe da atriz, achava de alguns dos ex-namorados de Larissa Manoela antes de desaprovar o noivo da filha.

João Guilherme (21), que viveu romance com Larissa Manoela em 2015, já comentou que a mãe da ex-namorada era sua fã na época do relacionamento, mas que mudou de opinião após traição do ator. "Ela treme na base, não sei por quê. Eu super entendo que, na época que tudo aconteceu [João Guilherme traiu Larissa Manoela], óbvio que se fosse com a minha filha eu ficaria super chateado. Inclusive, quando tudo aconteceu, a desculpa não é só para a Larissa, é para a mãe dela, é para o pai dela", revelou em entrevista ao programa Chupim, em 2021.

"Vai de cada um entender para que lugar isso vai no nosso coração, se é um lugar de mais compreensão ou se é uma pessoa vingativa, rancorosa", acrescentou o ator. João Guilherme ainda relembrou a relação com a mãe da ex-namorada: "Quando a gente namorava, ela me amava muito. Muito, muito, muito. Aí sei lá o que foi. Não sei por que ela tem tanto medo".

Leonardo Cidade (26) foi outro ator que viveu namoro com Larissa Manoela, quando passou mais de três anos ao lado da atriz. Após a artista anunciar o noivado com André Luiz Frambach, a mãe dela declarou que estava com saudades do ex-namorado da filha pelas redes sociais, em janeiro deste ano. "Resumindo o que te desejei pelo WhatsApp: feliz ano tudo para você. Saudade, beijo", escreveu em uma publicação de Leonardo Cidade, pouco tempo após deixar de seguir a filha no Instagram.

Quando ainda estava no relacionamento com Leonardo Cidade, Larissa Manoela comentou sobre a aprovação dos pais em relação ao namoro durante depoimento no Altas Horas: "Prefiro muito mais falar sobre isso abertamente com os meus pais sabendo, com minha família sabendo, com as pessoas que me acompanham sabendo e vendo a minha felicidade do que ficar com várias pessoas, até porque eu não gosto desse tipo de coisa. Acho que o importante é a gente ser feliz e estar com alguém que agregue coisas boas do seu lado, muito mais do que sair em uma noite e ficar com dez".