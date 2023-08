Conheça Daniel Cady: Marido de Ivete Sangalo, nutricionista é 13 anos mais novo que cantora

Daniel Cady rebateu fala de Maíra Cardi; coach afirmou que nutricionista só é famoso por ser marido de Ivete Sangalo

Daniel Cady se tornou assunto nesta semana após rebater a coach Maíra Cardi, que afirmou que ele só teria conquistado a fama por ser casado com a cantoraIvete Sangalo. Apesar de ser discreto quanto à vida pessoal, o especialista é dono de um perfil com mais de 2 milhões de seguidores.

Casado com Ivete Sangalo desde maio de 2011, Daniel Cady é pai dos três filhos da cantora: Marcelo (13) e das gêmeas Marina e Helena, de 5 anos. O casal tem uma diferença de idade de 13 anos, mas já afirmaram que isso nunca foi problema na relação.

O nutricionista é formado pela Universidade Federal da Bahia e tem pós-graduação pela Universidade Cruzeiro do Sul. Em seu perfil do Instagram, ele compartilha sua rotina de treinos e fala sobre dietas saudáveis, compartilhando seu aprendizado na área da nutrição.

Leia também:Após críticas, Maíra Cardi dá alfinetada em marido de Ivete Sangalo

Daniel atuou como nutricionista clínico por 11 anos e também foi nutricionista da equipe de natação da Seleção Brasileira Paralímpica e atuou na equipe de maratonas aquáticas da Seleção Brasileira Olímpica. Hoje, ele gerencia perfis no Instagram, TikTok, YouTube e Twitter.

Além disso, ele também ministra um curso na área, chamado Missão Impossível. O curso conta com 10 módulos e oferece aulas gravadas por Daniel, uma comunidade para os alunos que comprarem as aulas, missões práticas e suporte.

Ele afirma ter como missão "quebrar o paradigma da saúde restrita ao corpo físico, ajudando as pessoas a encontrarem uma forma mais saudável e particular de se relacionarem com o alimento, sem extremos, como dietas restritivas ou do comer transtornado".

O nutricionista ainda gerencia o projeto Somos Muri, que visa o reflorestamento da Mata Atlântica. O perfil já possui mais de 50 mil seguidores e compartilha conteúdos sobre a floresta e conscientiza o público sobre as questões do desmatamento.