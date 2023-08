Daniel Cady rebate crítica de Maíra Cardi sobre ser conhecido como marido de Ivete Sangalo

Após Maíra Cardi menosprezar título de Daniel Cady de esposo de Ivete Sangalo, nutricionista alfineta a coach fitness e manda direta

O marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady, está trocando alfinetadas com a coach fitness Maíra Cardi. Nesta quarta-feira, 16, o esposo da cantora abriu uma caixinha de perguntas e foi questionado sobre a crítica que a ex-BBB fez ao título que ele tem de ser o companheiro da artista.

"Marido de ninguém, competente por si só", escreveu a noiva de Thiago Nigro em um post. Logo em seguida, Daniel Cady gravou um vídeo dando risada e respondendo ao questionamento do internauta sobre se importar de ser famoso por conta de Ivete Sangalo.

"Vocês gostam de uma resenha né, esquece essa mulher meu povo, vamo rezar por ela que com fé em deus ela vai melhorar e outra coisa eu prefiro ser, ter fama, ser famoso, sei lá o que ela tá querendo dizer com isso, por ser casado com uma mulher fod* que é Ivete Sangalo do que fama de outras coisas, né, que a gente se envergonha", disparou.

É bom lembrar que a troca de alfinetadas iniciou após o esposo da cantora ficar perplexo com um vídeo publicado por Maíra Cardi, em que ela dublava uma receita de bolo e no final falava sobre morte, doenças e outras coisas. "Eu fiquei chocado quando vi esse vídeo. Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que você encontra na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos e saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de Deus", falou o profissional. A ex-BBB então rebateu o comentário do nutricionista.

As filhas gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marina e Helena, de 5 anos, roubaram a cena em novas fotos com o pai coruja. Recentemente, o nutricionista celebrou o Dia dos Pais com um álbum de fotos ao lado dos três filhos, as gêmeas e o filho mais velho, Marcelo, de 13 anos. Então, as meninas esbanjaram fofura ao mostrarem o quanto já cresceram.

"O dia dos pais foi tão bom por aqui que só agora peguei no celular e lembrei de postar uma homenagem. Que sejamos cada vez mais presentes e disponíveis como pai e como filho. Te amo Pai!! Sigo por aqui seguindo o seu exemplo", disse ele.