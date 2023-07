Ele cresceu! Filho de Ivete Sangalo aparece mais alto do que a mãe

Ivete Sangalo pega os fãs de surpresa ao mostrar foto inédita com o seu filho mais velho, Marcelo

A cantora Ivete Sangalo contou com a companhia especial do seu filho mais velho, Marcelo, fruto do casamento com Daniel Cady, para curtir o show da cantora Beyoncé. Os dois apareceram com looks básicos enquanto posavam na frente do estádio em Nova Jersey, Estados Unidos, onde a cantora vai se apresentar nesta noite.

Na foto, um detalhe chamou a atenção: a altura de Marcelo. Com apenas 13 anos de vida, o rapaz mostrou que está enorme e já ultrapassou a altura de sua mãe. Ele e a mãe surgiram abraçados e ficou evidente o quanto eles são parecidos e a beleza do jovem.

Para o show, Ivete escolheu um look com camiseta regata branca, calça jeans e chapéu prateado. Por sua vez, Marcelo apareceu todo de branco com boné. “Ele chama, a gente vem! Beyoncé e Marcelo, minha vida toda”, disse a estrela da música brasileira.

Recentemente, Marcelo surpreendeu ao mudar o seu visual. Ele usava o cabelo comprido por 10 anos e decidiu cortar para fazer uma boa ação. O jovem decidiu doar a cabeleira para o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) da Bahia para que pudessem fazer uma peruca para um dos pacientes."Fala, galera! To aqui pra falar que depois de 10 anos cuidando dessa cabeleira aqui, eu vou finalmente cortar e doar lá para a galera do GAAC com muito carinho e muito respeito", disse Marcelo no registro.

Ivete Sangalo revela frase marcante do filho

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e contou detalhes de um momento difícil que viveu ao lado do filho, Marcelo Sangalo. Em uma entrevista, a estrela disse que ainda na infância, o herdeiro a surpreendeu com uma declaração forte.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela em conversa com o podcast sobre maternidade, Mil e uma Tretas, de Thaila Ayala, Julia Faria e Rachel Maia.

Embora tenha parecido forte, a cantora pediu ajuda para um profissional. "Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.

Foi então que Ivete Sangalo procurou o filho e explicou que o que ele fez foi grave. "Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", disse.