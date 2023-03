Filho de Ivete Sangalo, Marcelo Cady doa cabelo para crianças com câncer

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo Cady corta cabelo após 10 anos e faz boa ação ao doar para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer da Bahia

Marcelo Cady, de 13 anos de idade, filho mais velho de Ivete Sangalo (50) com Daniel Cady, radicalizou o visual por uma boa ação!

O jovem decidiu dar adeus aos longos fios que mantinha há 10 anos e fez uma boa ação ao doar a cabeleira para o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) da Bahia.

"Fala, galera! To aqui pra falar que depois de 10 anos cuidando dessa cabeleira aqui, eu vou finalmente cortar e doar lá para a galera do GAAC com muito carinho e muito respeito", disse Marcelo no registro.

A instituição agradeceu pelo gesto de Marcelo. "Gesto que inspira e transforma vidas! Entre os sintomas mais temidos da quimioterapia está a queda de cabelo, que produz um efeito imediato na autoestima do paciente em tratamento do câncer. Para tornar a batalha mais leve, contamos ontem (1), com o carinho mais que especial de Marcelo Sangalo, filho da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady. Ele cortou o cabelo e vai doar as mechas para a confecção de perucas para nossas crianças e adolescentes", escreveu a GAAC.



"Marcelinho, ficamos emocionados e felizes com a iniciativa. Que o seu gesto inspire milhares de pessoas, proporcionando, assim, a alegria e recuperação dos nossos pacientes, que é a nossa missão há mais de 35 anos. Te aguardamos aqui com muito, muito amor!", disseram ainda.

Nos stories de seu Instagram, Ivete também celebrou a linda ação do herdeiro. "Muito orgulho de você, filho", declarou a cantora nesta quinta-feira, 02.

Confira o vídeo de Marcelo Sangalo Cady:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GACC-BA (@gaccba)

Pabllo Vittar rebate críticas por comentário sobre novo visual do filho de Ivete

A cantora Pabllo Vittar (29) foi alvo de críticas nas redes sociais por conta de um comentário que deixou em publicação de Ivete Sangalo, elogiando o novo visual do filho da artista. No post, Ivete mostrou a transformação nos fios de Marcelo: "Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim”, babou ela pela beleza do filho.

Pabllo deixou a mensagem "Genteeeeee", com emojis de carinha ofegante, o que fez com que muitos seguidores acusassem a cantora de 'dar em cima' do adolescente, que é menor de idade. Após as críticas, Pabllo se manifestou em sua conta no Twitter, postando um print de seu comentário, que foi apagado logo após a repercussão. Ela ainda comentou: "Muito fofo", com emojis de coração.

"Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres!!!!", desabafou Vittar

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!