Ivete Sangalo é surpreendida por frase dura do filho: "Fui ao inferno e voltei"

Ivete Sangalo é surpreendida pelos próprio filho; ela precisou pedir ajuda

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e contou detalhes de um momento difícil que viveu ao lado do filho, Marcelo Sangalo. Em uma entrevista, a estrela disse que ainda na infância, o herdeiro a surpreendeu com uma declaração forte.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela em conversa com o podcast sobre maternidade, Mil e uma Tretas, de Thaila Ayala, Julia Faria e Rachel Maia.

Embora tenha parecido forte, a cantora pediu ajuda para um profissional. "Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.

Foi então que Ivete Sangalo procurou o filho e explicou que o que ele fez foi grave. "Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", disse.

DIFICULDADES

Mãe de três, a cantora Ivete Sangalo (50) revelou que sofreu abortos espontâneos enquanto tentava engravidar pela segunda vez. Ela disse que perdeu gestações que foram ectópicas, que é quando o embrião fica fora do útero. Com isso, ela relembrou as situações em conversa no podcast Mil e Uma Tretas.

"Tive gravidez ectópica (quando o embrião se fixa e se desenvolve fora da cavidade uterina), todas as gravidezes... E perdi assistindo à "Sessão da Tarde", sangrava... Eu dizia "Ah, meu Deus"... E não pode, e perdeu ali, perdeu aqui... Vida que segue. Aí estava passeando de carro e vi uma esquina em Salvador: Centro de Fertilização não sei o quê... Entrei (...) "O senhor faz esse trabalho? Como é que é?" (O médico disse) "Tem que tirar os óvulos, não sei o quê"... Comecei com 40 anos. E fui tirando. Como minha reserva ovariana era muito pequena, tirei uns 8. Fiz mais de um ciclo (...) Aí vieram as meninas, soube que eram gêmeas... E elas vieram", disse ela.