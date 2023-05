Ivete Sangalo relembra abortos espontâneos: 'Gravidez ectópica'

Ivete Sangalo relembra a tristeza de sofrer abortos antes de ter as filhas e a decisão de realizar a reprodução assistida

Mãe de três, a cantora Ivete Sangalo (50) revelou que sofreu abortos espontâneos enquanto tentava engravidar pela segunda vez. Ela disse que perdeu gestações que foram ectópicas, que é quando o embrião fica fora do útero. Com isso, ela relembrou as situações em conversa no podcast Mil e Uma Tretas.

"Tive gravidez ectópica (quando o embrião se fixa e se desenvolve fora da cavidade uterina), todas as gravidezes... E perdi assistindo à "Sessão da Tarde", sangrava... Eu dizia "Ah, meu Deus"... E não pode, e perdeu ali, perdeu aqui... Vida que segue. Aí estava passeando de carro e vi uma esquina em Salvador: Centro de Fertilização não sei o quê... Entrei (...) "O senhor faz esse trabalho? Como é que é?" (O médico disse) "Tem que tirar os óvulos, não sei o quê"... Comecei com 40 anos. E fui tirando. Como minha reserva ovariana era muito pequena, tirei uns 8. Fiz mais de um ciclo (...) Aí vieram as meninas, soube que eram gêmeas... E elas vieram", disse ela.

Além disso, ela revelou que teve baby blues após o nascimento das filhas gêmeas. "Quando elas vieram, nutri por elas uma paixão voraz, imediata. E eu sentia saudade dele ali na sala. Passei um mês chorando. Fiquei com baby blues porque eu não tinha privacidade com elas porque sempre tinha alguém para me ajudar: amamentava, chorava... Tinha aquela movimentação, meu filho indo para a escola sozinho porque eu estava operada. Tive isso e foi muito mais relacionado à condição, à culpa, do que uma coisa assim, do que meu corpo...Eu chorava. E eu mesma botava as músicas para chorar com as músicas (...) Chorava, fiquei bem inchada, esvaziava. Foi o processo dessa mãe que tem que administrar a vida dos três filhos e a sua própria", contou ela.

Ivete Sangalo é mãe de Marcelo, Helena e Marina, frutos do casamento com o nutricionista Daniel Cady.

Ivete Sangalo diverte ao narrar rotina de treino

A cantora Ivete Sangalo iniciou o mês de março cheia de disposição e compartilhou com os fãs seu dia de treino. Animada, a artista arrancou gargalhadas dos seguidores ao narrar as atividades em vídeo publicado na web. Usando uma legging, camiseta e tênis, nas imagens, a famosa aparece pulando corda, treinando boxe com seu personal e fazendo agachamentos.

"Vamos para a aula de boxe! Começando com esse aquecimento maravilhoso que vocês sabem... Eu já gosto de tirar o pé do chão, pra fazer boxe então. Na sequência, aquecendo para encontrar meu professor, o prof das galáxias, Luiz Dorea Junior, e vamos lá", iniciou ela.

"E mãe tá metendo boxe. Pow, venha! Venha sacana! Recebaaa! Receba que a mãe tá metendo boxe pra cima de você", brincou.