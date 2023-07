Ivete Sangalo surge com o filho, Marcelo, e a semelhança entre eles rouba a cena

Ivete Sangalo ostenta nova selfie com seu filho mais velho, Marcelo, que está cada vez mais a cara da mãe

A cantora Ivete Sangalo encantou seus seguidores neste domingo, 2, ao compartilhar uma nova foto com o seu filho mais velho, Marcelo, fruto do casamento com Daniel Cady. Os dois foram curtir um show juntos e fizeram questão de registrar o momento em uma nova selfie.

Nos stories do Instagram, Ivete mostrou o retrato que tirou abraçada com o filho e a semelhança deles roubou a cena. Os dois mostraram que Marcelo herdou os tranços do rosto da mãe e eles estão cada dia mais parecidos.

Na legenda, a artista se declarou para o herdeiro. “Te amo mais e mais meu amor lindo”, disse ela. E o filho respondeu: “Te amo mãe”. Vale lembrar que a cantora também é mãe das gêmeas Helena e Marina.

Os dois foram conferir o show de Gilberto Gil na Concha Acústica do Teatro Castro Alves e ela até invadiu o palco dele com Daniela Mercury. "Recebendo as meninas baianas que são nossa gente no palco de casa. Muito obrigado, Salvador!", escreveu a equipe de Gilberto Gil na legenda da publicação.

Ivete Sangalo exibe seu closet

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu seus fãs ao mostrar um vídeo com um trecho de sua rotina nas redes sociais. Desta vez, ela registrou o momento de quando escolheu a roupa que iria usar ao longo do dia e aproveitou para revelar como é o closet de sua mansão.

Ivete mostrou que o closet não tem portas nos armários e as roupas estão muito bem organizadas por cores. O local conta com um dos lados com cabides e o outro é formado por várias prateleiras com as roupas dobradas.

Vale lembrar que Ivete Sangalo mora em Salvador, na Bahia, com o marido, Daniel Cady, e os três filhos, Marcelo, Helena e Marina. Há poucos dias, a cantora surgiu arrasadora no tapete vermelho do evento Gala do Fundo Luz Alliance, que é uma parceria da modelo brasileira Gisele Bündchen com a BrazilFoundation.