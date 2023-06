Ivete Sangalo exibe seu closet luxuoso em sua casa

Ivete Sangalo faz vídeo de dentro do seu closet e a organização do espaço rouba a cena

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu seus fãs ao mostrar um vídeo com um trecho de sua rotina nas redes sociais. Desta vez, ela registrou o momento de quando escolheu a roupa que iria usar ao longo do dia e aproveitou para revelar como é o closet de sua mansão.

Ivete mostrou que o closet não tem portas nos armários e as roupas estão muito bem organizadas por cores. O local conta com um dos lados com cabides e o outro é formado por várias prateleiras com as roupas dobradas.

Vale lembrar que Ivete Sangalo mora em Salvador, na Bahia, com o marido, Daniel Cady, e os três filhos, Marcelo, Helena e Marina.

Há poucos dias, a cantora surgiu arrasadora no tapete vermelho do evento Gala do Fundo Luz Alliance, que é uma parceria da modelo brasileira Gisele Bündchen com a BrazilFoundation.

Equipe de Ivete Sangalo faz homenagem para ela

No Instagram, a equipe de Ivete Sangalo compartilhou um vídeo com uma homenagem especial para a cantora. Eles relembraram momentos marcantes da vida e carreira da cantora e falaram sobre o aniversário dela.

"Quando o dia 27 de maio se aproxima, nós passamos o tempo todo nos perguntando: qual vai ser a homenagem esse ano? Nosso desejo é que nesse dia ela se sinta ainda mais amada! E esse ano não ia ser diferente... Veveta nos enche de alegria e hoje nós reunimos alguns dos muitos momentos que ela nos divertiu, para lhe parabenizar. Ivete, você é luz e nós, seu #TimeIessi, queremos deixar aqui registrado o desejo de um feliz aniversário e um ano de muitas bençãos! Você merece! Aproveite seu dia do jeitinho que você gosta, ao lado da sua família e dos seus fãs!!", escreveram.