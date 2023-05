Ivete Sangalo surge deslumbrante com vestido vermelho no evento de Gisele Bündchen

Ivete Sangalo marca presença no evento de gala de Gisele Bündchen em Miami e surge deslumbrante com vestido vermelho justo ao corpo

A cantora Ivete Sangalo (50) caprichou na escolha do seu look para marcar presença no evento Gala do Fundo Luz Alliance, que é uma parceria da modelo brasileira Gisele Bündchen com a BrazilFoundation. O evento aconteceu no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami, Estados Unidos, e teve o objetivo de arrecadar recursos para organizações que promovem iniciativas socioambientais nos biomas brasileiros.

Ivete foi a atração musical principal da noite e surgiu com um vestido vermelho justo ao corpo e com decote nas costas, valorizando ainda mais a sua beleza.

No evento, a cantora falou sobre a importância de apoiar causas como a de Bündchen. “Toda mobilização para o bem é imprescindível na vida de cada um de nós e quando a gente se junta com o mesmo objetivo, mesmo foco, fica ainda mais especial. Gisele é uma pessoa muito engajada em causas de total importância a exemplo da relação dela com a sustentabilidade e a natureza. E pra mim é um prazer, eu que sou uma mulher completamente envolvida nesse ambiente, acho necessário pois a união faz a força. Então estou aqui com o coração cheio de amor. Gisele é uma grande amiga e sei que todas as pessoas envolvidas nesse projeto estão também na mesma trilha, no mesmo caminho. Poder usar minha voz em benefício dessa causa tão importante é para mim duplamente prazeroso. Vai ser lindo!”, declarou.

Ivete Sangalo relembra declaração do filho que a magoou

Em participação no podcast Mil e uma Tretas, a cantora Ivete Sangalo relembrou uma declaração que ouviu do filho mais velho, Marcelo, quando ele era criança e que a deixou magoada. "Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela.

"Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.

Foi então que Ivete Sangalo procurou o filho e explicou que o que ele fez foi grave. "Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", disse.