Ivete Sangalo e Daniela Mercury invadem show de Gilberto Gil na Bahia

Cantoras baianas, Ivete Sangalo e Daniela Mercury prestigiam show de Gilberto Gil na Bahia na companhia da família e sobem ao palco

Na manhã deste domingo, 02, o cantor Gilberto Gil usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um registro especial de seu show em Salvador, na Bahia, na noite de sábado, 1º de julho!

Com a turnê “Nós, a Gente”, o artista foi surpreendido por IveteSangalo e Daniela Mercury, que estavam na plateia que lotou a Concha Acústica do Teatro Castro Alves na capital baiana acompanhadas da família e invadiram o palco.

"Recebendo as meninas baianas que são nossa gente no palco de casa. Muito obrigado, Salvador!", escreveu a equipe de Gilberto Gil na legenda da publicação.

Ivete estava acompanhada do marido, o nutricionista Daniel Cady, e do filho, Marcelo Sangalo Cady. Já Daniela, foi com a esposa Malu Verçosa, e as filhas. Mercury também compartilhou registros curtindo a apresentação na web. "Inesquecível! @gilbertogil, Deus da música. Ivetinha, uma alegria assistir esse show com nossas famílias", celebrou.

Confira Ivete Sangalo e Daniela Mercury no show de Gilberto Gil:

Filho de Ivete Sangalo usa a conta da mãe para mandar recado para ídolo

O primogênito da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, Marcelo Sangalo chamou atenção nas redes sociais ao usar o perfil de sua mãe no Instagram para mandar uma mensagem para seu ídolo.

O rapper carioca Chefin, de 18 anos, compartilhou nos stories o recado que recebeu do herdeiro mais velho da artista, que também é mãe das gêmeas Helena e Marina, de 5 anos. Ele postou uma captura de tela com o direct enviado pelo filho da cantora: "E ae brabo, beleza? Marcelinho aqui, filho dela! Na minha conta você não iria responder, mas eu gosto muito de você mano, muita admiração", disse Marcelo. "Tem como me seguir lá, estou fazendo umas músicas também. Tamo junto, brabo", pediu ainda ao enviar sua conta na rede social.