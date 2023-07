Marcelo Sangalo, filho de Ivete, usa conta da mãe para mandar recado para ídolo

Filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo Sangalo manda mensagem para rapper carioca usando o perfil da mãe no Instagram

O primogênito da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, Marcelo Sangalo chamou atenção nas redes sociais ao usar o perfil de sua mãe no Instagram para mandar uma mensagem para seu ídolo.

O rapper carioca Chefin, de 18 anos, compartilhou nos stories o recado que recebeu do herdeiro mais velho da artista, que também é mãe das gêmeas Helena e Marina, de 5 anos.

Ele postou uma captura de tela com o direct enviado pelo filho da cantora: "Eae brabo, beleza? Marcelinho aqui, filho dela! Na minha conta você não iria responder, mas eu gosto muito de você mano, muita admiração", disse Marcelo.

"Tem como me seguir lá, estou fazendo umas músicas também. Tamo junto, brabo", pediu ainda ao enviar sua conta na rede social.

Após seguir Marcelo, Chefin comemorou a admiração do baiano. "Zerei", escreveu ele usando emojis de coração vermelho.

Vale destacar que Chefin anunciou que será pai pela primeira vez. "Filho (a), você ainda nem chegou, mas já transformou o meu mundo, não vejo a hora de ter em meus braços. MAIS NOVO OU MAIS NOVA VEM AÍ HAHAHAHA".

Confira a mensagem de Marcelo Sangalo para o rapper Cheffin:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ivete Sangalo exibe seu closet luxuoso

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu seus fãs ao mostrar um vídeo com um trecho de sua rotina nas redes sociais. Desta vez, ela registrou o momento de quando escolheu a roupa que iria usar ao longo do dia e aproveitou para revelar como é o closet de sua mansão.

Ivete mostrou que o closet não tem portas nos armários e as roupas estão muito bem organizadas por cores. O local conta com um dos lados com cabides e o outro é formado por várias prateleiras com as roupas dobradas