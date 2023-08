Conselho de Silvio Santos para Larissa Manoela viraliza: "Se importa mais que os pais"

Conselho de Silvio Santos para Larissa Manoela viraliza nas redes sociais; veja

Um vídeo de um conselho de Silvio Santos para a atriz Larissa Manoela voltou a viralizar nas redes sociais recentemente. É que ele mostra uma fala corajosa do empresário que era seu patrão no SBT.

A situação foi ao ar no Troféu Imprensa, quando ela saiu vitoriosa. Ao receber a premiação, o patrão aconselhou sua funcionária a ir para Globo, emissora na qual, segundo ele, ela teria mais chance de virar uma estrela.

"Vou te dar um conselho que já te falei várias vezes. Se você quer seguir a carreira de atriz em televisão, vá para a Globo. Lá na Globo você vai ter a oportunidade de demonstrar todo o talento que você tem", declarou.

Ela se mostrou até constrangida com a fala do patrão e disse que só sairia caso ele não quisesse mais que ela trabalhasse no SBT. "Você sempre me fala isso. Mas eu só vou se você não me quiser mais aqui também", diz.

Silvio Santos então justifica seu ponto. "É que as vezes eu acho que a oportunidade é melhor do que eu posso oferecer, inclusive artisticamente. Por uma questão pessoal, eu digo: faz esse caminho que ele é melhor", diz ele.

Larissa Manoela só deixaria o SBT em 2019 após o fim de seu contrato. A artista assinou com a Globo no ano seguinte para ser a protagonista de Além da Ilusão. Só que o trabalho acabou atrasando por culpa da pandemia da Covid-19, arrastando a estreia da atriz para 2021.

Nas redes sociais, fãs deixaram muitas mensagens ao compartilhar o vídeo. "Ele se importa muito mais do que os pais, que loucura", disse um. "Por isso que o Silvio Santos é um líder", disse outro.

