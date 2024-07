Laura Castro solta a voz mais uma vez no SBT: ‘Nova fase’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a recém apresentadora contratada pelo SBT, fala sobre sua trajetória e encara nova fase desafiadora

O sucesso teen, Laura Castro (21), embarca como apresentadora do podcast CaveCast, da plataforma jovem do SBT, ZYN, ao lado do apresentador Nicholas Torres. Em entrevista à CARAS Brasil, a multiartista fala sobre sua trajetória e relembra momentos marcantes.

Laura ficou conhecida em todo o Brasil ao participar do programaRaul Gil, em 2013, e ser uma enorme revelação. Nascida nos Estados Unidos, ela conta que a sua participação no programa a pegou de surpresa: “Foi uma experiência muito doida e uma surpresa o que vivi no Programa Raul Gil, porque eu morava fora do país e lá, o meu professor de canto no coral da escola falou para meus pais que eles tinham que investir em minha carreira e assim que a gente chegou no Brasil, o meu pai me inscreveu no programa em segredo. Ele enviou alguns vídeos meus cantando, passei para a atração e só fiquei sabendo no dia que fui para o SBT. Foi minha primeira vez na televisão em um reality de música. Uma experiência muito legal e uma vivência muito divertida.” conta à CARAS Brasil.

Multiartista em ascensão, Laura se destaca como cantora, atriz, dubladora e agora, vive o desafio de ser apresentadora. Apaixonada pela música desde a infância, a artista fala sobre as múltiplas áreas que tem feito parte: “Eu não tenho uma área favorita, a graça é poder fazer um pouco de tudo, ir se preenchendo, cada hora estar em um projeto diferente, explorando partes diferentes, porque a arte tem muitas linguagens, o artista é uma pessoa interdisciplinar, eu acho que a arte vai se completando em cada linguagem e só soma para um artista experimentar diferentes formas de fazer arte e de se expressar artisticamente.” explica.

Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Além do programa Raul Gil, outros projetos marcaram a carreira da artista até aqui, como a sua participação no The Voice Kids, em 2017, os espetáculos de sucesso Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical, no mesmo ano, e o clássico de Shakespeare, A Megera Domada, em 2018. O grupo musical em que ela foi convidada, BFF, da Sony Music, que a levou a gravar o seu primeiro longa-metragem, O Melhor Verão de Nossas Vidas, estreado em 2020. Além de ter dublado personagens como Ariel, no live action da Pequena Sereira, da Disney, e a Rainha Charlotte no spinn-off de Bridgerton, Rainha Charlotte, da Netflix.

Sobre estas conquistas, Laura destaca suas dublagens: “Foram experiências incríveis, grandes honras da minha vida poder interpretar personagens com tanto protagonismo e força de vontade, tão inspiradoras. Já a Ariel foi a realização de um sonho que eu nem sabia que eu poderia sonhar. Poder fazer parte de uma releitura de uma princesa que marcou a minha infância, só que dessa vez trazendo essa representatividade para pessoas pretas, é como se fosse uma cura para minha criança interior e sinto que foi e vai ser a cura de muitas pessoas que passaram pelo que eu passei ou vão passar. Vai além de uma conquista profissional.” reflete.

Ao aceitar o convite para o CaveCast, Laura sabia que seria um desafio importante para a sua carreira: “O convite veio a partir do Yuri, que supervisiona a TV ZYN, e através da Débora, diretora do podcast. Eles falaram que estavam com vontade de trabalhar comigo há um tempo e só não tinham encontrado o projeto. Quando surgiu essa oportunidade, eles vieram falar comigo diretamente para a gente ter uma conversa e na hora eu topei. É uma nova skin que estou desbloqueando, de apresentadora. Então, eu estou muito feliz de estar iniciando essa nova fase.” disse à CARAS Brasil.

Foto: Lourival Ribeiro/SBT

A nova apresentadora ainda comenta a parceria com o apresentador, Nicholas: “O Nicholas é um querido, também conheço de uns tempos atrás, a gente já fez uns testes juntos. Ele sempre foi legal. A gente adora cantar, então, eu acho que pode vir aí uma palinha ou outra.”