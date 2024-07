Geraldo Luis se despede de Marlene Mattos: 'Doçura, bravura e braveza'

O apresentador Geraldo Luis fez uma homenagem carinhosa ao se despedir da diretor Marlene Mattos, com quem trabalhou na RedeTV!

O apresentador Geraldo Luis escreveu um recado nas redes sociais para se despedir da diretor Marlene Mattos. Os dois trabalharam juntos no programa Geral do Povo, que ele comanda na RedeTV, mas ela vai sair da direção da atração. Com isso, ele fez questão de agradecer pelo tempo de trabalho e parceria com ela.

"Obrigado por tudo e por tanto ! Escolhi você como minha diretora para minha volta ao competitivo Domingo na tv aberta e você mesma sabe que o Domingo não é para amadores. Sua fama de má de lobo mal me fez conhecer uma @marlenemattosoficial que um dia o Brasil irá sim saber. Encontrei doçura, bravura e braveza por querer fazer seu melhor, uma mulher que brigou com a vida o tempo todo e venceu. Saiu do mato e chegou ao MUNDO delicado da televisão. Caminhou com uma Rainha da tv e seguiu sendo quem você é", disse ele.

E completou: "A Marlene que ajuda a todos e é dona de uma explosão de múltiplos sentimentos mas todos reais. Quantas brigas hein amiga? Mas todas pelo nosso bem e no final tudo pelo programa ficava redondo. Você me abriu muitas portas e me ensinou mais ainda, como poucos a veterana da tv me impulsionava a ser melhor, eu e você fomos um liquidificador de ideias e não fui MAIS GERALDO. Você foi um Viagra nas pautas e ideias de palco. Coragem em tudo você tem até de errar, assim como eu. Duas personalidades fortes que deram certo sim".

Por fim, ele contou que já sabia que o contrato dela com o programa seria curto. "Mas você me avisou antes… ficarei até implantar e lhe dar mais asas para seu Domingo ter uma cara mais popular, pois amamos fazer tv aberta como ela deve ser. Obrigado amiga por ter pego em minha mão e me guiado até aqui! Seguimos juntos na vida, em nome da @redetv e de toda minha equipe muito Obrigado. Você foi mais que uma diretora".

Novo diretor do Geral do Povo

Nesta terça-feira, 2, a RedeTV anunciou quem é o novo diretor do programa Geral do Povo após a saída de Marlene Mattos. A equipe será comandada por Robson Cyrillo. Confira a descrição sobre ele:

"Conhecido por uma ampla trajetória no mercado de produção audiovisual, Robson Cyrillo é formado em Jornalismo e registra passagens por grandes redes de televisão aberta, onde dirigiu, produziu e editou projetos consolidados ao longo de mais de 40 anos de profissão. Na Record, Robson assinou a direção-geral do ‘Programa da Tarde’, apresentado por Britto Jr., e dirigiu externas do ‘Troca de Família’ e do humorístico ‘Show do Tom’. Ainda na mesma emissora, foi diretor-assistente de switcher e diretor de externas no ‘Hoje em Dia’ durante nove anos. Na TV Bandeirantes, produziu o programa de Márcia Goldsmith. Já no SBT, onde trabalhou por quase duas décadas em diferentes funções, integrou até o último mês o núcleo de edição do ‘Podnight’. O profissional também desenvolveu projetos nas maiores produtoras do país, como Freemantle, Floresta Produções, Casablanca, TeleImage, entre outras, atuando na linha de frente da produção de reality shows como o ‘De Férias com o Ex - Caribe’, exibido pela Paramount+ Brasil e MTV, ‘Túnel do Amor’, no Multishow, ‘O Aprendiz’ e ‘A Casa’, ambos na Record’, e ‘Soltos em Salvador’, na Amazon Prime", informaram.