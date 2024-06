Marlene Mattos declara após saída da RedeTV!: 'Sigo para outros projetos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marlene Mattos abre o jogo sobre saída da RedeTV! e esclarece boatos envolvendo término de contrato com a emissora

Nesta quinta-feira, 13, foi anunciado que Marlene Mattos (74), diretora de TV, encerrou seu contrato com a RedeTV!, ela estava à frente do programa Geral do Povo. Em entrevista à CARAS Brasil, a diretora declara que sua saída foi em comum acordo e adianta sobre próximos passos na carreira: "Sigo para outros projetos".

Durante a conversa, Marlene reforça que desde o início ela aceitou o convite da emissora apenas para formatar e implementar a nova atração do apresentador Geraldo Luís (53). Agora que sua missão foi cumprida, ela solicitou encerrar seu vínculo como diretora do programa, em comum acordo.

Marlene também menciona que são infundados os rumores de que foi demitida ou saiu por conta de brigas nos bastidores da emissora. Ela afirma que esses boatos sobre atritos com a RedeTV! são sem fundamento e não procedem.

Com relação aos novos caminhos que deve seguir na carreira, Marlene Mattos não dá muitos detalhes, mas declara que é uma profissional criativa e realizadora, com isso, segue para próximos projetos e desafios em sua jornada.

A informação da saída de Marlene Mattos foi confirmada pela RedeTV!, através de um comunicado divulgado pelo jornalista Flávio Ricco, do R7. De acordo com o jornalista, a diretora deve deixar o comando do programa até o final deste mês.

PEÇA FUNDAMENTAL

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Geraldo Luís celebrou sua parceria com Marlene Mattos. Segundo o apresentador, ela foi a peça fundamental para o projeto decolar e que foi tão bem apostado pela emissora.

"A Marlene está com tesão de fazer esse programa, ela está dedicada. Eu nunca vi a Marlene tão dedicada, tão plena. Já discutimos e está tudo ok, foi para o programa. Não é pessoal. Eu aposto nela e tenho certeza que ela vai surpreender", finalizou Geraldo Luís.

