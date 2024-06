Luis Lobianco renova com Multishow para 12ª temporada do Vai que Cola: "Gravando muito'

Em bate-papo com a CARAS Brasil, Luis Lobianco falou sobre as novidades da carreira para 2024 e comentou sobre oportunidade de ser jurado em evento LGBT

Luis Lobianco renovou seu contrato com o Multishow para estar em mais uma temporada do Vai que Cola. Em conversa com a CARAS Brasil, o artista confirmou que iniciou as gravações do sitcom na última semana e está animado com as novidades da carreira.

"Eu comecei a gravar a 12ª temporada do Vai que Cola, 12 anos no ar. É uma festa e está todo mundo em casa. Então nos próximos meses estarei gravando muito o Vai que Cola, depois eu tenho dois filmes aí na linha. Então o segundo semestre está animado", declara.

Na última semana, Lobianco esteve entre o time de jurados da 12ª edição do Concurso Talentos de Dublagem Gay, realizado no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro. O evento reuniu uma lista enorme de artistas, que exaltaram a cultura da comunidade LGBTQIA+.

"É tão difícil julgar diante de tantos talentos e a gente sabe a luta que é, a gente sabe que o pessoal tá aqui fazendo o melhor possível, mas também não é muito sobre competir, é mais sobre celebrar e que a gente celebre o mes do orgulho", disse o ator, que há anos é convidado por um colega de trabalho para estar na festa: "O Maxwell Pinheiro, o apresentador do evento, sempre me chama, mas eu sempre estou naquela correria de gravação, estar em outra cidade fazendo espetáculo, mas desta vez deu certo".

Além de Lo Bianco, o Concurso Talentos de Dublagem Gay 2024 também contou com a presença de diversos famosos como Cissa Guimarães, Lázaro Ramos, Nany People, Marcos Caruso, Milton Cunha, Jesus Luz, Luis Lo Bianco, Regiane Alves, Letícia Colin, Cininha de Paula e Carla Cristina Cardoso.