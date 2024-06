Lázaro Ramos celebra evolução do movimento LGBTQIA+: 'Muito simbólico'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lázaro Ramos comentou sobre nostalgia da série Sexo Frágil durante o Concurso Talentos de Dublagem Gay 2024

Na última segunda-feira, 10, Lázaro Ramos (45) foi um dos jurados da 12ª edição do Concurso Talentos de Dublagem Gay, realizado no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o marido de Taís Araújo comentou sobre o sucesso do evento nos últimos anos, o qual ele se considera pioneiro entre os participantes.

"Eu conheci esse evento lá no começo por causa do Maxwell, que foi o maquiador da Globo, e me convidou pra ser jurado agora, só que eu não sabia que ele ia tomar essa proporção", conta ele, que se considera um verdadeiro aliado da comunidade LGBTQIAP+.

"Quando eu vim estava lá no comecinho, era um espaço um pouco mais improvisado, com menos pessoas, e agora está sendo nesse momento lindo. Então hoje eu vou aqui pra celebrar também a continuidade do evento", afirma Lázaro.

Neste ano, o concurso caiu em uma data especial, por ter sido realizado no mês do orgulho LGBTQIAP+. Segundo o famoso, isso dá um valor ainda maior para a organização. "Tudo é muito simbólico, né? Eu acho que faz parte do movimento de acolhimento, do movimento de celebração, do movimento político também. Acho que veio na data certa", diz.

Ainda durante o bate-papo, Lázaro comentou sobre o sucesso de Séxo Frágil, seu primeiro trabalho na TV Globo, que depois de mais de 20 anos ainda é lembrado por ele mesmo com muito saudosismo. Segundo o artista, a experiência foi algo que mexeu bastante com sua carreira

"Foi o meu primeiro trabalho em televisão, a primeira coisa que eu fiz, nunca tinha visto uma câmera na vida. Eu vim do teatro com o senhor João Falcão, e ele fez Sexo Frágil lá. Naquela época, eu lembro que foi uma euforia gigante por ter a oportunidade de estar na televisão, estar recebendo esse espaço", finaliza.

Além de Lázaro, o Concurso Talentos de Dublagem Gay 2024 também contou com a presença de diversos famosos como Cissa Guimarães, Nany People, Marcos Caruso, Milton Cunha, Jesus Luz, Luis Lo Bianco, Regiane Alves, Letícia Colin, Cininha de Paula e Carla Cristina Cardoso.