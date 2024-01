Geraldo Luís brinda estreia aos domingos e reflete sobre trabalho com Marlene Mattos

Em entrevista à CARAS Brasil, Geraldo Luís revelou detalhes de seu novo programa na Rede TV e como tem sido o clima dos bastidores

Geraldo Luís finalmente conseguiu realizar seu maior desejo: retornar aos domingos da TV aberta. Novo contratado da Rede TV!, o apresentador está mais do que preparado para a estreia do Geral do Povo neste domingo, 14. Em entrevista à CARAS Brasil, ele falou um pouco sobre o que os telespectadores podem esperar da atração e detalhes de sua relação com Marlene Mattos, diretora do programa.

"É um desejo muito grande, porque eu fiquei no domingo durante cinco anos e dois meses em horário nobre. Domingo é o dia mais importante para a grade da TV aberta, é o dia que a família senta no sofá, que o pai assiste futebol e a que a mulher vai assistir o programa do auditório, é o principal dia da semana", explica.

Apesar de sua experiência e dedicação para que o novo projeto dê certo, Geraldo confessa que entrar para a batalha dos domingos será um verdadeiro desafio. Além de enfrentar grandes emissoras, ele terá a tecnologia como uma das barreiras.

"Eu quero tentar fazer as pessoas largarem no celular para falar: 'Poxa, que legal as histórias do Geraldo'. São histórias que emocionam, histórias reais, quero que elas se vejam no programa do Geraldo", diz ele, que por anos esteve a frente do Domingo Show, atração da Record que por diversas vezes superou a TV Globo.

Segundo Geraldo, seu novo programa contará com banda, auditório e mais de 2 horas de duração ao vivo. Mesmo com uma equipe reduzida, ele garante que a qualidade de conteúdo será a sua principal marca nesta nova empreitada: "A minha equipe vai ser a menor equipe da TV brasileira, mas eu tenho orgulho de dizer isso. O que adianta ter 200 pessoas na produção e o programa não funcionar, a questão não é a quantidade, mas a qualidade".

"Eu escolhi a dedo os repórteres que vão sair pelo Brasil para trazer histórias. Eu tô colocando o povo, gente com sotaque brasileiro. Eu quero levar o nome da RedeTV, quero retribuir essa confiança", reforça.

Geral do Povo contará com direção de Marlene Mattos, nome reconhecido dentro e fora da televisão brasileira. Para Geraldo, a diretora é peça fundamental para o projeto, o qual ele tem apostado alto. "A Marlene está com tesão de fazer esse programa, ela está dedicada. Eu nunca vi a Marlene tão dedicada, tão plena. Já discutimos e está tudo ok, foi para o programa. Não é pessoal. Eu aposto nela e tenho certeza que ela vai surpreender", finaliza.