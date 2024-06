Marlene Mattos deixa a RedeTV! em menos de 1 ano; entenda a decisão

Diretora do programa 'Geral do Povo', Marlene Mattos encerrou o contrato em comum acordo com a RedeTV! e já possui data de último trabalho na emissora

A diretora de TV Marlene Mattos não faz mais parte da RedeTV!. Ela, que estava à frente do programa 'Geral do Povo', apresentado por Geraldo Luís, encerrou sua parceria, que dura menos de 1 ano, com a emissora.

A informação foi confirmada pela RedeTV!, através de um comunicado divulgado pelo jornalista Flávio Ricco, do R7. Ainda de acordo com a assessoria do canal, a saída de Marlene não é uma novidade e já havia sido combinada.

"Após a implementação do programa 'Geral do Povo', chega ao fim a parceria contratual entre a Rede TV! e Marlene Mattos. Em comum acordo, a diretora deixa a emissora no próximo dia 1º, seguindo o que foi previamente estabelecido entre as partes", declarou a emissora.

Segundo o colunista do R7, Marlene Mattos deve dar início a uma nova fase importante em sua carreira profissional. Com a saída da RedeTV!, a diretora já possui alguns projetos em mente, como dirigir o programa de Zilu Godoi, ex-esposa do cantor Zezé Di Camargo.

As duas, inclusive, foram vistas juntas algumas vezes recentemente. Na época, de acordo com o colunista Leo Dias, o encontro teria acontecido com o intuito de Marlene opinar sobre a imagem de Wanessa Camargo, filha de Zilu, após a participação dela no BBB 24, da Globo.

No entanto, em conversa com a CARAS Brasil, a ex-empresária de Xuxa Meneghel negou que o motivo do encontro tenha sido o noticiado. "A única coisa que procede é que eu e Zilu somos amigas e sempre que podemos, jogamos tranca é buraco e nos divertimos muito. O resto é delírio".

Marlene Mattos recusa convite de documentário das Paquitas

Em breve, o público poderá rever alguns momentos marcantes da carreira da apresentadora Xuxa Meneghel no documentário 'Para sempre tão bom: Paquitas', produzido pelo Globoplay. Marlene Mattos, diretora e ex-empresária da eterna 'Rainha dos Baixinhos', recebeu o convite para participar do projeto, mas revelou que recusou a presença.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Marlene rompeu o silêncio e explicou o que a fez recusar a proposta. "Fui convidada para participar do documentário das paquitas, mas não fiquei interessada. Não conheço o conteúdo desse projeto e sei que serei citada, mas não me interessei em participar", declarou ela.

"Não gravei nada. Só se usaram inteligência artificial", acrescentou a diretora. Além de reunir fatos inéditos da carreira de Xuxa, o documentário também mostrará a trajetória das assistentes de palco, as famosas Paquitas.