Sabrina Sato volta ao Fantástico com nova temporada do seu quadro

A apresentadora Sabrina Sato está de volta ao Fantástico, da Globo, com o quadro ‘Essa Eu Quero Ver’ e mostra viagem ao Japão

A apresentadora Sabrina Sato está de volta ao Fantástico, da Globo. Depois do sucesso da primeira temporada, o quadro Essa Eu Quero Ver retorna à atração dominical com uma nova viagem da comunicadora.

A estrela mostrará uma viagem especial ao Japão, que é a terra dos seus ancestrais. Lá, ela vai mostrar curiosidades sobre os vídeos de comidas de rua no Japão, as paisagens icônicas e os lugares que estão bombando na internet.

"Depois de explorar a Itália e suas histórias e paisagens incríveis, agora é a vez do Japão, o país dos meus avós maternos e que carrega uma cultura milenar", disse ela.

Sabrina Sato - Vestido: Tomo Koizumi (estilista japonês) - Foto: Divulgação

Sabrina Sato revela primeiro encontro inusitado com Nicolas Prattes

Em recente entrevista à Vogue Brasil, Sabrina Sato e Duda Nagleabriram o coração e revelaram como aconteceu o primeiro encontro do casal. Antes de se apaixonarem, os dois já se conheciam de eventos em comum. A aproximação, no entanto, aconteceu mesmo no Natal de 2023.

Protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da Globo, o artista contou que a apresentadora o seguiu no Instagram primeiro. "Ela me adicionou no Instagram e eu percebi. Fiquei atento (risos), mas ela não demonstrou nada. Apenas me seguiu. No Natal, eu mandei uma mensagem para ela. Tomei essa iniciativa. E nunca mais paramos de nos falar. A gente passou a se falar todos os dias desde então", declarou Nicolas Prattes.

Com isso, Sabrina explicou que eles decidiram marcar o primeiro date. "Marcamos um jantar lá em casa, mas ele mora no Rio e a agenda dele e minha de gravações e trabalhos estava super difícil. Então, conseguimos o primeiro sábado do ano à noite e ele ia direto da gravação no Rio", disse ela.

"Estava tudo tão difícil que eu quase estava desistindo. Aí o Nicolas conseguiu pegar a última ponte aérea e nosso encontro foi muito especial. Ainda bem que rolou (risos). Daí em diante não paramos mais", completou a mãe da pequena Zoe.