Marlene Mattos nega palpite sobre Wanessa e Yasmin e brinca: 'Delírio'

Zilu Godoi teria se encontrado com Marlene Mattos para ajudar Wanessa Camargo a limpar imagem. A diretora conversou com a CARAS Brasil e negou a informação

Uma informação que está circulando nas redes sociais envolvendo o nome de Wanessa Camargo (41) está dando o que falar. Nesta sexta-feira, 22, o portal Leo Dias afirmou que Marlene Mattos (73) esteve em um restaurante de São Paulo para se encontrar com Zilu Godoi (64), que recorreu à diretora do Programa da Gente, de Geraldo Luís (52), na RedeTV!, para limpar a imagem da cantora após expulsão do BBB 24. A CARAS Brasil conversou com Marlene sobre o assunto, que prontamente respondeu: "Delírio".

A ex-diretora de Xuxa Meneghel (60) brincou: "A única coisa que procede é que eu e Zilu somos amigas e sempre que podemos, jogamos tranca é buraco e nos divertimos muito. O resto é delírio".

Nesse encontro, que teria acontecido na última quinta-feira, 21, a amizade com Yasmin Brunet (35) foi um dos pontos discutidos entre as amigas. Ainda segundo a informação, o cantor Rodriguinho (45) também foi citado na conversa. E assim como com a modelo, o entendimento é de que ele está muito queimado, portanto não seria bom manter uma relação no pós-reality show.

MUDANÇA DRÁSTICA

Expulsa do BBB 24 por agressão contra Davi (21), Wanessa Camargo luta para ser descancelada pelo grande público que acompanhou as suas atitudes controversas na casa mais vigiada do Brasil. Ricardo Muri, astrólogo das celebridades que previu a reconciliação de Jade Magalhães (31) e Luan Santana (33), conta a CARAS Brasil se a cantora tem chance de ser perdoada.

De acordo com o profissional, a filha de Zilu Godoi pode ser descancedala em breve. Isso porque os astros indicam que Júpiter está na casa 1 da cantora, o que significa oportunidades para se reinventar. A rejeição não é definitiva, mas requer um trabalho de limpeza de imagem pessoal e profissional.

Já Plutão na casa 10 indica o desejo de a cantora em recalcular a rota na área profissional, um indicativo de troca de funcionário e rumo. “Ela está vasculhando os porões da mente e tende a fazer uma mudança drástica relacionada à carreira”, afirma. “Ela deve buscar uma interiorização, está procurando por respostas e para se restabelecer, pode viver um tempo no exterior”, emenda.