BBB 24: Astrólogo das celebridades aponta mudança drástica na vida de Wanessa Camargo

Expulsa do BBB 24 por agressão contra Davi Brito (21), Wanessa Camargo luta para ser descancelada pelo grande público que acompanhou as suas atitudes controversas na casa mais vigiada do Brasil. Na última semana, por exemplo, a cantora esteve no Fantástico, jornalístico da Globo, para explicar sua desavenças com motorista. Ricardo Muro, astrólogo das celebridades que previu a reconciliação de Jade Magalhães e Luan Santana, conta à CARAS Brasil se a voz de Amor, Amor tem chance de ser perdoada.

De acordo com o profissional, a filha de Zilu Godoi pode ser descancedala em breve. Isso porque os astros indicam que Júpiter está na casa 1 da cantora, o que significa oportunidades para se reinventar. A rejeição não é definitiva, mas requer um trabalho de limpeza de imagem pessoal e profissional.

Já Plutão na casa 10 indica o desejo de a cantora em recalcular a rota na área profissional, um indicativo de troca de funcionário e rumo. “Ela está vasculhando os porões da mente e tende a fazer uma mudança drástica relacionada à carreira”, afirma.

O processo para Wanessa conquistar o sonhado descancelamento vai envolver busca por novos ares, o que inclui uma temporada em outro país. A mãe da ex-BBB tem casa nos EUA, um forte indicativo para seu refugio. “Ela deve buscar uma interiorização, está procurando por respostas e para se restabelecer, pode viver um tempo no exterior”.

Na semana passada, a cantora confirmou seu término com Dado Dolabella. O ator e a família da artistas protagonizaram momentos tensos enquanto ela esteve confinada na casa do reality show da Globo. No entanto, os astros indicam que eles vão voltar.

Ricardo revela que o namoro será marcado por recaídas, mas eles não serão felizes juntos. “Ela teve um cristal quebrado no período do rompimento, que já indicava que algo teria um ponto final definitivo. Não tem mais liga entre os dois”.