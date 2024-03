BBB 24: Fernanda expõe desconforto ‘extremo’ com Sabrina Sato e aponta motivo

O que aconteceu? Fernanda revela que se sentiu extremamente desconfortável com atitude de Sabrina Sato durante visita no BBB 24

Na última quarta-feira, 20, Sabrina Sato causou alvoroço entre os brothers ao "invadir" o confinamento no Big Brother Brasil 24. No entanto, Fernanda contou que se sentiu "extremamente desconfortável" com uma atitude da apresentadora durante a visita. A confeiteira ainda lamentou a situação e revelou que era muito fã da famosa antes do ocorrido.

Para quem não acompanhou, Sabrina fez uma participação especial na casa mais vigiada do Brasil. A estrela marcou presença no quadro do Invasor, de Marcos Veras, que recebe famosos semanalmente no reality show da Globo. Desta vez, os brothers puderam ter contato com a celebridade e conversaram bastante com Sabrina.

Em um determinado momento da visita, a apresentadora decidiu imitar um gesto de uma das sisters, Alane: "Deixa eu dar um chutinho em homenagem à Alane", disse antes de levar a perna igual à bailarina algumas vezes. No entanto, o "chutinho" já foi motivo de uma briga entre a dançarina e a confeiteira no passado.

Após a saída da famosa da casa, Fernanda compartilhou que se sentiu desconfortável com a situação em uma conversa sincera com seus aliados. A confeiteira apontou que a apresentadora foi parcial e a fez sentir-se mal com o gesto: "Ela me deixou desconfortável", a sister desabafou com os colegas, que refletiram sobre a atitude de Sato.

MC Bin Laden também opinou sobre a postura da famosa: “Eu não acredito que ela quis pontuar aquilo que só o Brasil faz lá fora", disse o cantor. Fernanda continuou irredutível e criticou novamente: "Ela levantou a perna três vezes", ela lamentou a situação. Na sequência, o funkeiro pontuou que a bailarina ajudou a derrubar a apresentadora quando ela chegou na casa.

"Fod*-se. Ela fez três vezes o mesmo movimento", a confeiteira continuou apontando a imparcialidade. Bin tentou argumentar: “Agora, imagina se ela ignora a Alane?", ele perguntou. Fernanda afirmou que o correto seria ela ter ignorado a bailarina, mas o funkeiro disse que ela teria se sentido desconfortável com a situação.

Foi então que Fernanda decidiu desabafar sobre a atitude da apresentadora: "Você acha que eu me senti confortável em algum momento? Eu me senti extremamente desconfortável com a atitude dela em relação a todo mundo e a mim. Ela me deixou desconfortável. A pessoa que sou mais fã me deixou desconfortável”, disparou sem pensar duas vezes; assista ao momento:

Fernanda disse que ficou desconfortável com a atitude da Sabrina hoje: “Ela levantou a perna tres vezes” #BBB24



pic.twitter.com/kfX8qn8r0m — Dantas (@Dantinhas) March 21, 2024

Sabrina Sato sofreu queda no BBB 24:

Além da polêmica com Fernanda, Sabrina Sato enfrentou outra situação delicada em sua curta estadia no BBB 24. Isso porque durante a visita da apresentadora, Beatriz, que já disse ser fã da artista, passou dos limites e correu para abraçá-la, a derrubando no chão, assim como Alane. Por isso, as sisters levaram punições extremas do Big Boss.