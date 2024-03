BBB 24: Beatriz leva punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato

Eita! ‘Falta grave', a vendedora do Brás levou punição gravíssima após Sabrina caiu com abraço de Beatriz; Alane também foi punida com 200 estalecas

Na tarde desta quarta-feira, 20, na casa mais vigiada do Brasil, Beatriz levou uma punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato. Além da vendedora, Alane também perdeu estalecas. A atitude do paulista foi considerada uma "falta grave" dentro do jogo do BBB 24.

Enquanto as sisters conversam, a voz faz um aviso na casa mais vigiada do Brasil: "Atenção senhores! Atenção, dona Beatriz, principalmente, dona Beatriz pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes e a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas", diz a voz.

A voz continua o aviso sobre a punição. "A senhora poderia ter machucado. Repito não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave, 500 estalecas. Dona Alane também participou toma 200 estalecas".

Sabrina Sato surpreendeu os participantes do Big Brother Brasil 24 durante a tarde desta quarta ao apareceu na sala da casa. Sabrina, que participou da terceira edição do reality show da Globo voltou à casa mais vigiada do Brasil após 21 anos. "Gente, faz muito tempo que eu estive aqui. Não estou acreditando que eu estou nesse lugar", disse ela.

Em seguida, ela brincou: "Para vocês terem ideia, o Davi nem era nascido", falou fazendo todos rirem. "Faz 21 anos! Foi em 2003", completou.

Web pede expulsão após Bia derrubar Sabrina Sato

Logo após o acontecido, o termo 'Beatriz Expulsa' entrou nos Trending Topics do X, antigo Twitter. Os internautas afirmaram que a vendedora acabou agredindo Sabrina.

"Bora Boninho ela colocou a integridade do outro em risco", disse uma. "A produção realmente não vai fazer nada? Além de ser uma atitude que leva a expulsão, já avisada MILHÕES de vezes, a Sabrina quase bate a cabeça na quina da mesa de vidro!", disparou outra.