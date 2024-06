Sucesso em Alma Gêmea, atriz não quer mais fazer novela: ‘É maçante’

Atriz que brilhou em Alma Gêmea com a inesquecível personagem Mirna, prefere apostar em carreira de apresentadora para ter mais qualidade de vida

A atriz Fernanda Souza (39), conhecida por papéis de sucesso em grandes novelas, possui também uma carreira promissora como apresentadora. A artista, que pode ser vista na reprise de Alma Gêmea, na Globo, brilhou na trama interpretando Mirna, uma jovem da roça que sonha em se casar. Afastada das novelas desde que compôs o elenco de A Regra do Jogo, em 2015, a atriz contou em uma live no Instagram que não tem planos para retomar a carreira de atriz por considerar a entrega maçante.

“Acho muito difícil mesmo [retornar às novelas]. Novela tem uma dinâmica que exige bastante da gente. Você fica todo aquele tempo dependendo do roteiro. E, hoje em dia, eu prefiro trabalhar em projetos que tenham um tempo mais curto de trabalho.” explicou.

E continuou: “É maçante, no sentido de entrega. São muitos meses. Eu amo fazer novelas, fiz durante vinte anos, mas hoje em dia não combina mais com a rotina de vida que eu quero. Esse equilíbrio que eu tô tentando encontrar entre a vida pessoal e profissional.” finalizou.

Os primeiros trabalhos da artista foram em comerciais de TV, e em 1992, estreou como apresentadora mirim do programa X-Tudo, da TV Cultura, aos 8 anos de idade. Sua ida para o SBT foi em 1993 e na emissora ela passou por algumas tramas antes de protagonizar, aos 13 anos, a personagem mais conhecida da sua carreira, a Mili, da novela Chiquititas, exibida de 1997 a 1999.

O sucesso de Chiquititas foi tanto que Fernanda gravou seu primeiro álbum musical e ainda em 1999, foi convidada para compor o elenco de atores da Globo, onde participou de novelas como Andando nas Nuvens, em 1999, Malhação, nos anos 2000, Sabor da Paixão, em 2002 e Um Só Coração, em 2004.

Em 2005, em Alma Gêmea, Fernanda mais uma vez interpretou uma personagem que se tornou a queridinha do público, a doce Mirna, que lhe rendeu premiações como atriz coadjuvante de Melhores do Ano e o Prêmio Arte Qualidade Brasil.

A atriz ainda participou de outras novelas como O Profeta, em 2006, Ti Ti Ti, em 2010, Aquele Beijo, em 2011, A Regra do Jogo, em 2015 e esteve em séries e programas de humor como Toma Lá Dá Cá, no período de 2007 a 2009, e Escolinha do Professor Raimundo, em 2015.

Fernanda esteve mais de 15 produções da Globo, foi vencedora do quadro Dança dos Famosos, do antigo Domingão do Faustão e se jogou como repórter da 3ª temporada do The Voice Brasil, em 2014. A artista iniciou em 2016, o programa Vai, Fernandinha, grande sucesso do Multishow, sendo indicada ao Prêmio Jovem Brasileiro, pela sua apresentação no programa.

Seu último trabalho como apresentadora foi no reality Ilhados com a Sogra, da Netflix, a primeira temporada foi um enorme sucesso da plataforma em 2023 e Fernanda usou as redes sociais para comunicar que uma segunda temporada está confirmada.