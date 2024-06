Larissa Manoela comemora estreia de Maisa Silva em novela da Globo

Amiga de Maisa Silva, a atriz Larissa Manoela publicou uma declaração especial em comemoração a nova etapa profissional da artista na Globo

A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 16, para celebrar a nova conquista da amiga, Maisa Silva, nova contratada da TV Globo. A ex-Carrossel estará na próxima novela das seis, 'Garota do Momento', de Alessandra Poggi.

Extremamente animada com a novidade incrível, Larissa fez questão de parabenizar Maisa. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a eterna Maria Joaquina ressaltou o quanto torce para o sucesso da nova global.

"Tão feliz por você! Certeza que vai ser lindo e você vai entregar tudo de si como sempre faz. Tô sempre na torcida por você e você sabe! Agora chegou a minha vez de te acompanhar numa novela de época assim como você fez comigo em 2022. Te amo, Ma! VOA!", declarou Larissa Manoela.

Mais cedo, Maisa revelou a notícia do novo passo em sua carreira profissional através de um vídeo: "Finalmente posso contar para vocês que: Sim, eu vou fazer a próxima novela das seis da Globo", disse ela, sem contar mais detalhes.

Vale lembrar que além de ex-atriz do SBT, Maisa Silva também atuou em produções da plataforma de streaming Netflix como 'De Volta aos 15'. Ela, revelada ainda criança no Programa Raul Gil, também apresentou o programas infantis da emissora até o ano de 2011.

Maisa brilha com look impecável em aniversário de 22 anos

A atriz Maisa Silva completou 22 anos no dia 22 de maio. E em celebração dessa data tão especial, a famosa aproveitou para atualizar suas redes sociais com um ensaio fotográfico de aniversário e deixou seus seguidores babando com os cliques.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu com look impecável para mostrar o mulherão que se tornou. Nas fotos, Maisa apareceu com um vestido branco curtinho todo brilhante, com mangas longas decoradas com plumas em sua barra. Ela ainda completou o modelito com sandálias de salto e coque bem arrumadinho.

"Feeling 22", escreveu a aniversariante na legenda da publicação, citando a música 22, de Taylor Swift. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo ensaio. "Uma DEUSA", disparou um fã. "Linda demais", enalteceu outro. "Amei demais esse look", declarou mais um.