Maisa Silva brilha com look impecável em seu aniversário de 22 anos

Celebrando seus 22 anos com muita alegria, Maisa Silva elege look impecável para seu aniversário e brilha em ensaio de fotos especial; confira!

A atriz Maisa Silva está completando 22 anos nesta quarta-feira, 22. E em celebração dessa data tão especial, a famosa aproveitou para atualizar suas redes sociais com um ensaio fotográfico de aniversário e deixou seus seguidores babando com os cliques.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu com look impecável para mostrar o mulherão que se tornou. Nas fotos, Maisa apareceu com um vestido branco curtinho todo brilhante, com mangas longas decoradas com plumas em sua barra. Ela ainda completou o modelito com sandálias de salto e coque bem arrumadinho.

"Feeling 22", escreveu a aniversariante na legenda da publicação, citando a música 22, de Taylor Swift. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo ensaio. "Uma DEUSA", disparou um fã. "Linda demais", enalteceu outro. "Amei demais esse look", declarou mais um.

João Guilherme se declara para Maisa em aniversário

João Guilherme usou as redes sociais para prestar uma homenagem para uma grande amiga, Maisa Silva, no seu aniversário de 22 anos. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator postou uma sequência de cliques com a aniversariante e falou sobre a admiração que sente por ela. "Te amo demais da conta minha irmã. Nem rola de colocar em palavras o tanto que te quero bem…", começou ele.

Depois, João falou sobre a admiração que sente por Maisa e agradeceu pela amizade deles. "Eu sou seu fã desde o dia que te conheci e pretendo morrer assim. Sorte a minha de ter você por perto, até já já :)", finalizou o texto.

Vale lembrar que Maisa realizou um festão nesta última terça-feira, 21, para comemorar seu aniversário. Para o evento, ela surgiu usando um vestido branco curtinho e sem alças. O modelito contou com brilho e decote estiloso, além de deixar à mostra as pernas torneadas dela. A festa ainda contou com a presença de vários famosos como Ana Castela, Gustavo Mioto, João Assunção, Leo Picon, Any Gabrielly e Jean Paulo Campos.