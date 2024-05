João Guilherme comemora aniversário de Maisa: "Sorte a minha de ter você"

O ator João Guilherme prestou uma homenagem especial para a atriz e apresentadora Maisa Silva, que completou 22 anos nesta quarta-feira (22)

João Guilherme usou as redes sociais para prestar uma homenagem para uma grande amiga, Maisa Silva. A atriz e apresentadora completou 22 anos de vida nesta quarta-feira, 22, e ele fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator postou uma sequência de cliques com a aniversariante e falou sobre a admiração que sente por ela. "Te amo demais da conta minha irmã. Nem rola de colocar em palavras o tanto que te quero bem…", começou ele.

Depois, João falou sobre a admiração que sente por Maisa e agradeceu pela amizade deles. "Eu sou seu fã desde o dia que te conheci e pretendo morrer assim. Sorte a minha de ter você por perto, até já já :)", finalizou o texto.

Vale lembrar que Maisa realizou um festão nesta última terça-feira, 21, para comemorar seu aniversário. Para o evento, ela surgiu usando um vestido branco curtinho e sem alças. O modelito contou com brilho e decote estiloso, além de deixar à mostra as pernas torneadas dela. A festa ainda contou com a presença de vários famosos como Ana Castela, Gustavo Mioto, João Assunção, Leo Picon, Any Gabrielly e Jean Paulo Campos.

Confira:

João Guilherme surpreende com novo visual

O ator João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao aparecer com os cabelos descoloridos nesta quarta-feira, 22. O novo visual faz parte da caracterização para as gravações do filme Corrida dos Bichos, que é uma produção da Prime Video e O2 Filmes, com direção de Ernesto Solos, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles.

"Eu começo um novo projeto aqui no Rio, a Corrida dos Bichos. E essa é minha caracterização. A gente acabou de fazer a caracterização e é esse loiro por fazer. A partir de agora eu sou assim", disse o ator em vídeo publicado nos stories do Instagram. Confira a mudança!