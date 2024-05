Maisa surge deslumbrante em sua festa de aniversário com look nada básico

A atriz Maisa Silva completou 22 anos de idade e comemorou na noite de terça-feira, 21, em uma festa com a família e os amigos

A atriz Maisa Silva comemorou seu aniversário em grande estilo na noite de terça-feira, 21. Ela completou 22 anos de vida e reuniu seus amigos e familiares para uma festança em São Paulo.

Para o evento, ela escolheu um look nada básico. Ela escolheu um vestido branco curtinho e sem alças. O modelito contou com brilho e decote estiloso, além de deixar à mostra as pernas torneadas dela.

“O aniversário é amanhã, mas estou comemorando hoje”, disse ela nas redes sociais. Tanto que os amigos deixaram comentários carinhosos para ela. “Tá linda demais! Aproveita muito! Te amo”, escreveu Larissa Manoela. “Parabéns, menina”, comentou Wagner Santisteban. “Linda, perfeita”, disse Ludmilla.

Entre os convidados de sua festa, Maisa recebeu Ana Castela, Gustavo Mioto, João Assunção, Leo Picon, Any Gabrielly e Jean Paulo Campos.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Vida amorosa da Maisa

A atriz Maisa Silva compartilhou um desabafo sobre sua vida amorosa em sua conta na rede social X, antigo Twitter. Em resposta a um tuíte que mencionava a vontade de assumir um namoro, a apresentadora expressou o que quer para si: "Eu não quero namorar, estou achando meio '???'. Quero um MARIDO mesmo", disse ela, que destacou a palavra em letras maiúsculas para enfatizar seu ponto de vista.

"Prima você é muito pra casar ne", brincou um internauta. "Tenho cara de esposinha? "ah não sei o que minha esposa tá trabalhando tô aqui cuidando das crianças". "Oi amor eu levei as crianças ao cinema pra assistir seu novo filme vida elas amaram" vish que coisa linda", respondeu a artista. Vale lembrar que ela está solteira desde o final de 2021 após o fim de seu namoro com Nicholas Arashiro.