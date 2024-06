Lívia Andrade ganha festa surpresa na Globo: "Aniversário na Plim Plim"

A apresentadora Lívia Andrade completou 41 anos nesta quinta-feira, 20, e foi surpreendida pelos colegas de trabalho com uma festa

Lívia Andrade completou 41 anos de vida nesta quinta-feira, 20, e foi surpreendida com uma festa de aniversário na TV Globo. Ao chegar na emissora para gravar o programa Domingão com Huck, a apresentadora encontrou seu camarim decorado com bexigas em formato de coração, flores, presentes e um bolo.

Feliz com a recepção, a aniversariante postou nas redes um vídeo em que aparece recebendo o carinho dos colegas de trabalho e falou sobre comemorar o novo ciclo na firma. "Meu primeiro aniversário na Plim Plim HAHAHAHA... Amei a surpresa!!!", confessou ela.

"Aqui eu tenho uma segunda família que sempre me recebe com muito amor, carinho, respeito e alegria. Olhaaaa que gravar no dia do aniversário tem suas vantagens, estou sendo muito mimada! Obrigada, genthyyyy, registrado no coração para sempre!", completou.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de felicitações para Lívia. "Feliz aniversário, Lívia", disse uma seguidora. "Você merece", falou outro. "Feliz aniversário, gatona. Que papai do céu continue te abençoando muito", desejou uma fã. "Parabéns pelo seu aniversário, Livia!!! Felicidades sempre! Desejo muitas conquistas e muito sucesso no seu ano! Beijos no seu coração!", falou mais uma. "Parabéns e muito sucesso", comentou uma admiradora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade chama atenção com fotos conceituais na piscina

A apresentadora Lívia Andrade impressionou ao compartilhar fotos conceituais e com um toque de ousadia em sua rede social. Nesta última terça-feira, 18, a loira postou os cliques se exibindo na piscina e chamou a atenção ao tirar a parte de cima.

Fazendo topless, a integrante do Domingão Com o Huck esbanjou apenas o desenho de suas curvas aproveitando a paisagem deslumbrante do pôr-do-sol. Além de usar a luz do momento, Lívia Andrade ainda conseguiu registrar a lua para compor seus cliques arrasadores. Confira as fotos!