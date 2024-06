Lívia Andrade causa ao fazer topless na piscina: 'Parece uma pintura'

Na piscina, Lívia Andrade causa ao tirar parte de cima do biquíni e fazer fotos com o sol se pondo; famosa ostentou desenhos de suas curvas

A apresentadora Lívia Andrade impressionou ao compartilhar fotos conceituais e com um toque de ousadia em sua rede social. Nesta terça-feira, 18, a loira postou os cliques se exibindo na piscina e chamou a atenção ao tirar a parte de cima.

Fazendo topless, a integrante do Domingão Com o Huck esbanjou apenas o desenho de suas curvas aproveitando a paisagem deslumbrante do pôr-do-sol. Além de usar a luz do momento, Lívia Andrade ainda conseguiu registrar a lua para compor seus cliques arrasadores.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a ex-SBT. "Parece uma pintura", disseram. "Ficou belíssima", elogiaram. "Sempre um mulherão", escreveram outros.

Nas últimas semanas, Lívia Andrade chamou a atenção ao surgir com vestido ousado no Leilão de Neymar Jr. ao lado do namorado. É bom lembrar que ela foi internada recentemente e precisou passar por uma cirurgia. O companheiro inclusive foi o acompanhante dela no hospital.

"Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada, e o doutor sempre pedindo os exames. Fiz os exames e deram algumas alterações, uma ferritina, uma série de coisas, e eu estava com uma queda de cabelo muito intensa”, contou alguns dos sintomas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade chama atenção com look extravagante em passeio com namorado

A apresentadora Lívia Andrade comemorou o Dia dos Namorados na quarta-feira, 12, com o seu eleito, o empresário Marcos Araújo, com um passeio diferente com direito a um almoço nas alturas da serra. Em sua rede social, ela postou um vídeo do momento inusitado e chamou a atenção.

Além da paisagem verde e deslumbrante, a loira impressionou ao surgir com um look preto bem extravagante para celebrar a data romântica. De chapéu, botas e peças rendadas, Lívia Andrade se destacou ao surgir curtindo o encontro nas alturas com seu amado. Veja como foi o passeio aqui.