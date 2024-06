Filho de Julio Rocha comemora aniversário de 4 anos com festão

Nas redes sociais, o ator Julio Rocha mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho, Eduardo, que completou quatro anos

Julio Rocha usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho, Eduardo. O menino, fruto de seu relacionamento com Karoline Kleine, completou quatro anos no último dia 8.

Para comemorar a data especial, os papais reuniram os familiares e amigos em um festão com o tema 'Hot Wheels', que contou com uma decoração cheia de carros, macacões de corridas, um pódio, além de muitos doces e um bolo personalizado.

Ao mostrar os detalhes da festa, Julio Rocha falou sobre como Eduardo estava ansioso para a chegada do seu aniversário, tabto que ele teve febre. "TBT para relembrar esse dia tão aguardado pelo Dudu! Ele estava mais animado do que eu comendo um balde de brigadeiro! Depois de passar todos os 12 mesversários da Sarah e o aniversário do José, finalmente chegou a vez dele. E adivinha? A ansiedade era tanta que ele ficou com uma febre! Sério, uma febre!", contou.

Depois, o ator contou que fez um calendário para o filho fazer uma contagem regressiva para o grande dia. "Fiz um calendário especial pra ele e todo dia ele riscava como se estivesse ganhando na loteria. Cada dia era uma eternidade! E o tema? Hotwheels, claro! Dudu estava mais empolgado do que criança em parque de diversão!", finalizou.

Vale lembrar que Julio e Karoline também são pais de José, de cinco anos, e de Sarah, que completou seu primeiro ano de vida em maio.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

Julio Rocha comemora alta da filha caçula após internação

No começo do mês passado, o ator Julio Rocha usou as redes sociais para compartilhar uma ótima notícia com os seguidores a respeito do quadro de saúde da filha, Sarah. A caçula do artista, que estava internada há cerca de uma semana com um quadro de pneumonia, recebeu alta e já retornou para casa.

"Hoje, celebramos um dos dias mais milagrosos e memoráveis de nossas vidas. Nossa preciosa Sarah, com menos de um ano, demonstrou uma coragem e uma força que transcenderam todas as expectativas, superando sete dias intensos na UTI por causa de uma pneumonia. Este dia de retorno ao lar é tão glorioso quanto aquele em que ela veio ao mundo", disse ele em um trecho da publicação. Confira!