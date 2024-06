Filha de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso ganha festinha no café da manhã

Em comemoração aos seus 11 anos, filha de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso ganha bolinho personalizado logo ao acordar para seu aniversário

A filha de de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi, acordou comemorando seu aniversário de 11 anos nesta quinta-feira, 20. Ao lado dos pais e os irmãos, Bless e Zyan, a garota celebrou a data no café da manhã na casa onde vivem.

Com um bolinho personalizado especialmente para ela, em rosa e com a frase "gemini queen", que significa "rainha geminiana", a herdeira mais velha do casal cantou seus parabéns na mesa onde foi montada um banquete com comidinhas.

Exibindo os registros do momento especial, Giovanna Ewbank se declarou para a garota com um texto. "Minha princesa completa 11 anos hoje. Quantas coisas passam pela minha cabeça, quantas mudanças ela me fez e me faz todos os dias. A primeira filha nos transforma por completo, e a ver se transformando dia a dia, descobrindo o mundo e se descobrindo é muito emocionante! Mas tem uma coisa que não muda não minha Chissomo, o amor que ela emana em todos os cantos que ela vai", escreveu.

E continuou: "Ela parece um ímã de amor. Ela agrega, afaga, envolve, e quando vemos parace que um portal de amor se formou ao redor dela. Foi assim que ela me envolveu desde o primeiro dia que a vi, que a peguei no colo, e que me tornei mãe desse anjo de luz com o apelido mais fofo do mundo, Títi. Não é à toa que Chissomo, seu nome, significa GRAÇA DIVINA! Parabéns meu amor! Que os seus 11 anos sejam repletos de realizações e descobertas incríveis! E você sabe, eu estarei sempre ao seu lado, te aplaudindo, te guiando, e te amando".

No último sábado, 15, Giovanna Ewbank divertiu os seguidores ao mostrar que fez uma trollagem com o marido, Bruno Gagliasso. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora aparece toda produzida, enquanto o ator está dormindo no sofá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Filhos de Giovanna Ewbank chocam com tamanho

A apresentadora Giovanna Ewbank encantou ao compartilhar novas fotos de dois de seus três filhos. Recentemente, a famosa mostrou como estão os meninos, Bless e Zyan, e a duplinha chamou a atenção.

Cheios de estilo, os garotos surgiram gigantes e o caçulinha impressionou com a forte semelhança com o pai, o ator Bruna Gagliasso. Sorrindo e se abraçando, os irmãos arrancaram elogios com tanta fofura.

"Assim o coração da mamãe não aguenta! Que lindo ver o amor e admiração mútua dos meus meninos", derreteu-se Giovanna Ewbank por eles. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Como cresceram", exclamaram os internautas ao verem o tamanho dos meninos. "Clone do Bruno", notaram outros. Veja os cliques da dupla aqui.