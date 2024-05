João Guilherme surpreende com novo visual: "A partir de agora sou assim"

O ator João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao aparecer com um novo visual, que faz parte da caracterização para o filme Corrida dos Bichos

O ator João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao aparecer com os cabelos descoloridos nesta quarta-feira, 22. O novo visual faz parte da caracterização para as gravações do filme Corrida dos Bichos, que é uma produção da Prime Video e O2 Filmes, com direção de Ernesto Solos, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles.

"Eu começo um novo projeto aqui no Rio, a Corrida dos Bichos. E essa é minha caracterização.A gente acabou de fazer a caracterização e é esse loiro por fazer. A partir de agora eu sou assim", disse o ator em vídeo publicado nos stories do Instagram.

João Guilherme mostra novo visual (Reprodução/Instagram)

A história se passa no Rio de Janeiro, num futuro distópico, onde o jogo do bicho evoluiu e cada animal passou a ser retratado por um corredor de parkour que está em busca de um prêmio milionário. Um jovem corajoso embarca em uma corrida para salvar a vida da irmã. Nomes como Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Isis Valverde, Leandro Firmino, Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Seu Jorge e Silvero Pereira também estão no elenco.

Isis Valverde, que já começou as filmagens do projeto falou recentemente sobre o trabalho. "Com uma proposta de realidade distópica dentro do Brasil, vamos poder nos enxergar em um futuro intenso e cheio de ação. Começamos a rodar agora e não vejo a hora de ver o resultado final! Espero que o público esteja tão animado quanto eu (risos)", confessou ela.

Mãe de João Guilherme, Naira Ávila fala de sua jovialidade

Aos 43 anos, Naira costuma surpreender os internautas com sua beleza e jovialidade. Em entrevista à CARAS Brasil, a mãe do ator falou sobre o assunto. "Acho engraçado, e claro, fico feliz, mas acho que isso se deve muito ao fato de não ser mais comum as mulheres terem filhos cedo. Desde a minha geração, as mulheres não tinham filhos tão cedo, eu tive filho com 20 anos de idade, e hoje a maioria das mulheres começa a ter bem mais tarde. Na minha época, também com 20 anos, ninguém mais tinha filho, já era mais tarde, então acaba que uma mãe de 43 anos com filho de 22, é uma mãe nova, e eu acho que muito se deve a isso, realmente”, diz.